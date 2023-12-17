الأهلي في المونديال| الشناوي: درسنا فريق فلومينينسي جيدًا.. ونسعى لحسم المباراة

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليست المواجهة الأولى التي تجمع الأهلي بالأندية البرازيلية، مؤكدًا أنها فرق جيدة وتلعب كرة قدم جماعية.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة: «نفكر في المكسب فقط خلال مواجهة فلومينينسي البرازيلي، وكل السيناريوهات مطروحة بالنسبة للفريقين، ولكن بكل تأكيد هدفنا حسم اللقاء خلال الـ90 دقيقة».

وأضاف: «قمنا بالتحضير جيدًا للمباراة، وشاهدنا فريق فلومينينسي البرازيلي ودرسناه جيدًا، وهو من الفرق الكبيرة وله شكل مختلف، وكل لاعب في الأهلي شاهد لاعب المنافس الذي سيواجهه، وبشكل جماعي سنكون جاهزين لتلك المباراة».

وواصل: «مواجهة اتحاد جدة في المباراة السابقة كانت كبيرة جدًّا، ولكن قمنا بطي صفحة اللقاء بعد نهايته مباشرة، ونركز فقط في المواجهة القادمة، وكل اللاعبين في حالة تركيز شديدة، من أجل الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية».

وختم: «نحضر جيدًا بنفس التركيز، ونحترم الفريق المنافس، وفريق فلومينينسي من الفرق الكبيرة والمنظمة، ولذلك حرصنا على الاستعداد جيدًا من أجل الوصول للنهائي».

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مدرب فلومينينسى: اللعب فى مونديال الأندية كان حلمًا

أكد فيرناندو دينيز، المدير الفني لفلومينينسي البرازيلي، اللعب في كأس العالم للأندية كان طموحًا له منذ وصوله إلى منصب المدير الفني للفريق، مؤكدًا عزمه الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة.

وسيواجه فلومينينسي البرازيلي، نظيره الأهلي، يوم غدٍ الإثنين، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب "الجوهرة المشعة" بجدة، في إطار الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية 2023.

وقال "دينيز"، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: " اللعب في كأس العالم للأندية كان أمرًا يوميًا بالنسبة لنا، منذ وصولي إلى فلومينينسي. لقد كان حلمًا راودنا. وما حدث لم يكن شيئًا من قبيل الصدفة، لقد كان يتطلب الكثير من العمل.

وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا في نصف النهائي، من أجل الحصول على مقعد في المباراة الثانية".

واعترف المدرب أيضًا بأن الفريق منهك بسبب الأجندة المحلية البرازيلية الواسعة، مشيرًا إلى أنه قام بإعداد الفريق في المرحلة الأخيرة من الدوري البرازيلي منذ فوزه بكأس ليبرتادوريس.

وقال دينيز: "لا أعرف مدى أهمية هذا الأمر. إذا فزت، ستقول إن الأمر لا يهم، وإذا خسرت، ستقول إن الأمر مهم، تلك هي تلك الإجابات السهلة التي ينتهي بك الأمر إلى تقديمها بعد النتيجة. ما يمكنني قوله عن فلومينينسي هو أننا وصلنا في ظروف جيدة. هذا كل شيء. حلم كبير للغاية. التعب الذي نشعر به في نهاية المطاف بسبب إرهاق الموسم بأكمله تم قمعه بسبب الرغبة الهائلة في تحقيق إنجاز كبير في مونديال الأندية

ورغم بعده عن البرازيل، يعتقد المدرب أن الجماهير قادرة على إحداث الفارق، خلال منافسات البطولة، كما حدث خلال كوبا ليبرتادوريس.