قبل مواجهة الأهلى.. مدرب فلومينينسى: اللعب فى مونديال الأندية كان حلمًا

أكد فيرناندو دينيز، المدير الفني لفلومينينسي البرازيلي، اللعب في كأس العالم للأندية كان طموحًا له منذ وصوله إلى منصب المدير الفني للفريق، مؤكدًا عزمه الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة.

وسيواجه فلومينينسي البرازيلي، نظيره الأهلي، يوم غدٍ الإثنين، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب "الجوهرة المشعة" بجدة، في إطار الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية 2023.

وقال "دينيز"، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: " اللعب في كأس العالم للأندية كان أمرًا يوميًا بالنسبة لنا، منذ وصولي إلى فلومينينسي. لقد كان حلمًا راودنا. وما حدث لم يكن شيئًا من قبيل الصدفة، لقد كان يتطلب الكثير من العمل.

وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا في نصف النهائي، من أجل الحصول على مقعد في المباراة الثانية".

واعترف المدرب أيضًا بأن الفريق منهك بسبب الأجندة المحلية البرازيلية الواسعة، مشيرًا إلى أنه قام بإعداد الفريق في المرحلة الأخيرة من الدوري البرازيلي منذ فوزه بكأس ليبرتادوريس.

وقال دينيز: "لا أعرف مدى أهمية هذا الأمر. إذا فزت، ستقول إن الأمر لا يهم، وإذا خسرت، ستقول إن الأمر مهم، تلك هي تلك الإجابات السهلة التي ينتهي بك الأمر إلى تقديمها بعد النتيجة. ما يمكنني قوله عن فلومينينسي هو أننا وصلنا في ظروف جيدة. هذا كل شيء. حلم كبير للغاية. التعب الذي نشعر به في نهاية المطاف بسبب إرهاق الموسم بأكمله تم قمعه بسبب الرغبة الهائلة في تحقيق إنجاز كبير في مونديال الأندية

ورغم بعده عن البرازيل، يعتقد المدرب أن الجماهير قادرة على إحداث الفارق، خلال منافسات البطولة، كما حدث خلال كوبا ليبرتادوريس.

وقال دينيز: "لقد جئنا من إنجاز تاريخي، وهو الفوز بكأس ليبرتادوريس. ربما يكون التعايش بين الفريق والجماهير هو النقطة الحاسمة بالنسبة لفلومينينسي هذا الموسم. لأنه في كثير من اللحظات، دفع المشجعون الفريق إلى الأمام وآمنوا بالفريق. نحن نأمل في هذا التعاون حتى لو لم يكن هناك نفس العدد من المشجعين في ماراكانا، لكننا نشعر بقوة المشجعين الذين دعمونا بشكل جيد هذا العام".

سيدخل فلومينينسي مباراة يوم غدٍ الاثنين بهدف الوصول إلى النهائي، ومن ثم خوض مواجهة محتملة ضد مانشستر سيتي، الذي سيلعب ضد أوراوا ريد يوم الثلاثاء.

وقال دينيز: "لم تفز فرق أمريكا الجنوبية منذ عام 2012 وهذا بسبب القوة المالية. إنهم يأخذون الأفضل إلى القارة. وهذا يحدث لفترة طويلة مما أدي إلى إلى خلق فجوة، بسبب الجوانب المالية بين أندية كلتا القارتين".