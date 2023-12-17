الأهلى فى المونديال.. كولر يحاضر اللاعبين قبل انطلاق المران

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، محاضرة نظرية للاعبي الأهلي، قبل انطلاق المران الجماعي الذي يقام مساء اليوم الأحد على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادًا لمباراة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وحرص كولر على الحديث مع لاعبي الأهلي على الخطة التي ينوي الاعتماد عليها في مواجهة فلومينينسي البرازيلي، غدًا الإثنين، وكذلك أسلوب اللعب الذي سيعتمد عليه في تلك المواجهة المهمة والصعبة بمونديال الأندية.

ويختتم الأهلي استعداداته مساء اليوم، لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، التي تقام في الثامنة مساء غد الإثنين على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

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طاهر: مباراة فلومينينسي صعبة.. ونسعى لتحقيق الفوز

وأكد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أن مباراة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية ستكون صعبة للغاية، ولكنه شدد على أن لاعبي الأهلي سيخوضون المواجهة بنفس الروح العالية التي لعبوا بها أمام اتحاد جدة السعودي في دور ربع النهائي.

وقال طاهر إن تواجد الجماهير في المدرجات بنفس الأعداد التي حضرت مواجهة اتحاد جدة سيعطي دفعة معنوية قوية للاعبين خلال مواجهة الفريق البرازيلي، مؤكدًا أنهم لن يبخلوا بأي نقطة عرق في سبيل تحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية للمونديال.

وأوضح طاهر أن الفريق البرازيلي يضم عناصر تمتلك خبرات كبيرة، والبعض منهم يعرف الأهلي جيدًا لسابق مواجهته، ولكنه أشار إلى أن المباراة ستكون بين 11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا، والفريق الأفضل سيفوز باللقاء.

اختتم طاهر حديثه مؤكدًا أن لاعبي الأهلي درسوا فريق فلومينينسي جيدًا وشاهدوا بعض مبارياته، وأنهم جاهزون بقوة لمواجهته.

