موعد بداية الفصل الدراسي الثاني.. الخريطة التفصيلية للعام الدراسي الجديد 2023-2024

يتساءل الطلاب من مختلف المراحل الدراسية عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وإجازة منتصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك مع اقتراب الترم الاول على نهاية ومحاولة التخطيط للمراجعة النهائية والاستعداد للاختبارات بوقت كاف.

الخريطة التفصيلية للعام الدراسي الجديد 2023-2024

وفي هذا الإطار، حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ بداية العام على الإفصاح عن الخريطة التفصيلية للعام الدراسي الجاري كاملة عبر حسابه على موقع فيسبوك وفيه أعلنت موعد بداية إجازة منتصف العام 2024 لطلاب الصفوف النقل في المراحل التعليمية الثلاثة، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد بدء امتحانات الترم الأول لعام 2024.

موعد إجازة منتصف العام 2024

وأوضحت الوزارة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 على أن يسبقها أسبوع للمراجعة النهائية، على أن تبدأ إجازة منتصف العام 2024 لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي وطلاب الشهادة الإعدادية ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 يناير.

مدة إجازة منتصف العام 2024

وحسب الجدول الزمني للعام الدراسي 2023-2024، من المفترض أن إجازة منتصف العام 2024 لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية لمدة أسبوعين متتاليين، وتنتهي إجازة منتصف العام 2024 للطلاب يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

وأكدت وزارة التعليم العالي أن الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2023-2024 سيبدأ يوم السبت الموافق 10 فبراير، وستستمر الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لطلاب الجامعات حتى يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024.

موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني 2024

ينتهي الفصل الدراسي الثاني لعام 2024 يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لسنوات النقل والدبلومات الفنية

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

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