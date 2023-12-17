جهاد الحرازين: الشعب الفلسطينى متمسك بأرضه رغم المأساة التي يعيشها

علق الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، موضحًا صمود الشعب الفلسطيني أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم المأساة التي يعيشها.

وأضاف الحرازين أن الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي كنيسة ومدرسة دير اللاتين، موضحًا أن الشعب يقف أمام المحاولات الاحتلالية التي بدأت بحرب الإبادة.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يعي أن الشعب لن ييأس ولديه الأمل في الحصول على حقوقه المشروعة المتمثلة في الحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.