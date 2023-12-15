مراسلة القاهرة الإخبارية: عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب نتنياهو بصفقة تبادل مع حماس

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية، دانا أبو شمسية، إن عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب حكومة بنيامين نتنياهو بصفقة تبادل مع حماس على الفور، وذلك بعد قتل الجيش 3 محتجزين عن طريق الخطأ.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن مظاهرات عائلات المحتجزين الإسرائيليين جاءت عقب بيان متحدث الجيش الذي أعلن مقتل ثلاثة أسرى عن طريق الخطأ.

وأشارات دانا أبو شمسية من القدس المحتلة، إلى أن تنظيم مظاهرات عائلات المحتجزين الإسرائيليين جاء بطريقة أكثر عنفا وتطالب بتحركات أكثر جدية لاستعادة المحتجزين.