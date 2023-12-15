القاهرة الإخبارية: عائلات إسرائيلية تتظاهر فى تل أبيب احتجاجا على قتل الجيش 3 محتجزين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن عائلات إسرائيلية تتظاهر أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب احتجاجا على قتل الجيش 3 محتجزين عن طريق الخطأ.

وكان قد أكد المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار بالخطأ على 3 محتجزين إسرائيليين بقطاع غزة، ما أسفر عن مقتلهم.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المعارك في قطاع غزة معقدة، مشيرًا إلى أنه تم قتل 3 محتجزين في قطاع غزة بنيران صديقة.