البيت الأبيض: قتل الجيش الإسرائيلى 3 من المحتجزين فى قطاع غزة أمر مأساوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن البيت الأبيض أكد في بيان له، بأن الإدارة الأمريكية تتفق مع الإسرائيليين على أن الصراع في غزة قد يستمر عدة أشهر لكننا نناقش معهم دقة العمليات من حيث النطاق والحجم.

وأضاف بيان البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان والرئيس الفلسطيني محمود عباس بحثا قضايا ما بعد الصراع في غزة وإدارة القطاع سياسيًا.

ونوه بيان البيت الأبيض أن قتل الجيش الإسرائيلي 3 من المحتجزين في قطاع غزة أمر مفجع ومأساوي، ولابد من التعامل بحكمة في السيطرة على الصراع الدائر في غزة.