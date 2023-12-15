الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البيت الأبيض: قتل الجيش الإسرائيلى 3 من المحتجزين فى قطاع غزة أمر مأساوى

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن البيت الأبيض أكد في بيان له، بأن الإدارة الأمريكية تتفق مع الإسرائيليين على أن الصراع في غزة قد يستمر عدة أشهر لكننا نناقش معهم دقة العمليات من حيث النطاق والحجم.

وأضاف بيان البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان والرئيس الفلسطيني محمود عباس بحثا قضايا ما بعد الصراع في غزة وإدارة القطاع سياسيًا.

ونوه بيان البيت الأبيض أن قتل الجيش الإسرائيلي 3 من المحتجزين في قطاع غزة أمر مفجع ومأساوي، ولابد من التعامل بحكمة في السيطرة على الصراع الدائر في غزة.

البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي قطاع غزة قناة القاهرة الإخبارية غزة الإسرائيليين

مواد متعلقة

نتنياهو: إسرائيل بأكملها فى حداد بسبب مقتل المحتجزين الثلاثة بـ"نيران صديقة"

"القاهرة الإخبارية": زيارة محتملة لوزير الدفاع الأمريكى إلى البحرين وقطر لحماية الملاحة البحرية

طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية على حيى الدرج والتفاح شرق غزة

كبير الباحثين بمركز جنيف الأمنى لـ"القاهرة الإخبارية": إسرائيل أصبحت أكثر انعزالا عن العالم

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال يرى كل من ينقل الحقيقة عدوًا

القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال فجرت منزلين فى نابلس واعتقلت العشرات

استشهاد 3 عناصر من الدفاع المدنى أثناء محاولة إنقاذ صحفى بخان يونس

"القاهرة الإخبارية": استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال جنوب نابلس

الأكثر قراءة

عاجل| انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب رسميا بعد 6 سنوات زواج

5 محافظات تدخل «التأمين الصحى الشامل» بداية من 2024

الأهلى يفك عقدة اتحاد جدة بثلاثية ويتأهل لنصف نهائى المونديال

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟

أسماء أبواليزيد تحتفل بزفافها بحضور نجوم الفن (صور)

رفض "دقيقة حدادًا" على شهداء غزة.. تصريحات محمود حميدة المثيرة للجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

ماجد حبته

حتى آخر جندى إسرائيلى!

محمد رفعت

لنا فى الانتخابات الرئاسية عبرة!

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟

عاجل.. ندفع ثمنًا باهظًا.. جيش الاحتلال يقر بصعوبة حرب غزة ومواجهة المقاومة

قتلى وجرحى.. "القسام" تستهدف مبنى يتحصن به جنود الاحتلال بقذيفة "TBG"