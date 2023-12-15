نتنياهو: إسرائيل بأكملها فى حداد بسبب مقتل المحتجزين الثلاثة بـ"نيران صديقة"

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، إن مقتل المحتجزين الثلاثة مأساة فوق الاحتمال، مشيرًا إلى أن إسرائيل بأكملها في حداد هذا المساء، وذلك وفقًا لنبأ عاجل نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي بتل أبيب،، أنه يشد على أيدي جنوده الملتزمين باستعادة المحتجزين في قطاع غزة حتى لو كلف ذلك المخاطرة بحياتهم.

وكان قد أكد المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار بالخطأ على 3 محتجزين إسرائيليين بقطاع غزة، ما أسفر عن مقتلهم.