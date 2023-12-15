الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتنياهو: إسرائيل بأكملها فى حداد بسبب مقتل المحتجزين الثلاثة بـ"نيران صديقة"

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، إن مقتل المحتجزين الثلاثة مأساة فوق الاحتمال، مشيرًا إلى أن إسرائيل بأكملها في حداد هذا المساء، وذلك وفقًا لنبأ عاجل نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي بتل أبيب،، أنه يشد على أيدي جنوده الملتزمين باستعادة المحتجزين في قطاع غزة حتى لو كلف ذلك المخاطرة بحياتهم.

وكان قد أكد المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار بالخطأ على 3 محتجزين إسرائيليين بقطاع غزة، ما أسفر عن مقتلهم.

نتنياهو إسرائيل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل المحتجزين الثلاثة مقتل المحتجزين

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