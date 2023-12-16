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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواقيت الصلاة اليوم فى مصر السبت 16-12-2023

الصلاة
الصلاة

يبحث الملايين عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك لرغبتهم في أداء الصلوات الخمس في مواعيدها التي حددتها الهيئة العامة للمساحة المصرية وفقا لبيانها اليومي والذي مواعيد رفع الأذان وإقامة الصلاة في كافة محافظات الجمهورية.


مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 16-12-2023

يمكن مطالعة مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 16-12-2023 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية من خلال نشرة الخدمات التي يقدمها موقع الدستور للقراء في مختلف المجالات التي تهم قطاع عريض من المواطنين بمختلف الفئات وهى كما يلي:

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر الساعة 5:09 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:49 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:37 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 4:56 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:19 مساء.

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مواعيد الصلاة في محافظة المنوفية

موعد صلاة الفجر الساعة 5:12 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:51 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:38 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 4:57 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:20 مساء.


مواعيد الصلاة في محافظة دمياط

موعد صلاة الفجر الساعة 5:10 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:48 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:34 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 4:52 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:16 مساء.


مواعيد الصلاة في محافظة الأقصر

موعد صلاة الفجر الساعة 4:59 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:45 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:43 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:02 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:22 مساء.

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مواعيد الصلاة في محافظة الوادي الجديد

موعد صلاة الفجر الساعة 5:19 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:06 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:05 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:25 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:44 مساء.


مواعيد الصلاة في محافظة المنيا

موعد صلاة الفجر الساعة 5:11 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:53 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:45 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:04 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:25 مساء.

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