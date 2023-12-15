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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة والمحافظات الجمعة 15-12-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين، وهي فرض على كل مسلم ومسلمة، بالغ، عاقل، ذكر كان أو أنثى، وقد فرضت الصلاة في مكة قبل هجرة النبي محمد إلى المدينة المنورة في السنة الثانية قبل الهجرة، وذلك أثناء الإسراء والمعراج، و تعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 15-12-2023.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة 

المدينةالتاريخأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
القاهرة15-12-20235:10 ص 6:42 ص 11:49 ص 2:38 م 4:56 م 6:19 م

 

 

 

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مواقيت الصلاة اليوم في المحافظات 

المدينة  التاريخ  أذان الفجر الشروق  أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء 
الإسكندرية 15-12-20235:17 ص 6:50 ص 11:55 ص 2:40 م 4:59 م 6:23 م
طنطا15-12-20235:12 ص 6:45 ص 11:51 ص 2:37 م 4:56 م 6:19 م
المنصورة15-12-20235:11 ص 6:44 ص 11:49 ص 2:35 م 4:54 م 6:18 م
الزقازيق15-12-20235:10 ص 6:43 ص 11:49 ص 2:36 م 4:54 م 6:18 م
أسيوط15-12-20235:6 ص 6:36 ص 11:50 ص 2:44 م 5:3 م 6:24 م
سوهاج15-12-20235:3 ص 6:33 ص 11:48 ص 2:43 م 5:3 م 6:23 م
بنى سويف15-12-20235:9 ص 6:41 ص 11:50 ص 2:41 م 4:59 م 6:21 م
المنيا15-12-20235:9 ص 6:40 ص 11:52 ص 2:44 م 5:3 م 6:24 م
قنا15-12-20234:59 ص 6:28 ص 11:44 ص 2:40 م 4:59 م 6:19 م
أسوان15-12-20234:55 ص 6:23 ص 11:43 ص 2:43 م 5:3 م 6:22 م
مطروح15-12-20235:28 ص 7:2 ص 12:6 م 2:51 م 5:9 م 6:34 م
الغردقة15-12-20234:56 ص 6:26 ص 11:39 ص 2:33 م 4:53 م 6:13 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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