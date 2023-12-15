مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة والمحافظات الجمعة 15-12-2023

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين، وهي فرض على كل مسلم ومسلمة، بالغ، عاقل، ذكر كان أو أنثى، وقد فرضت الصلاة في مكة قبل هجرة النبي محمد إلى المدينة المنورة في السنة الثانية قبل الهجرة، وذلك أثناء الإسراء والمعراج، و تعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 15-12-2023.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

المدينة التاريخ أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء القاهرة 15-12-2023 5:10 ص 6:42 ص 11:49 ص 2:38 م 4:56 م 6:19 م

مواقيت الصلاة اليوم في المحافظات

المدينة التاريخ أذان الفجر الشروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء الإسكندرية 15-12-2023 5:17 ص 6:50 ص 11:55 ص 2:40 م 4:59 م 6:23 م طنطا 15-12-2023 5:12 ص 6:45 ص 11:51 ص 2:37 م 4:56 م 6:19 م المنصورة 15-12-2023 5:11 ص 6:44 ص 11:49 ص 2:35 م 4:54 م 6:18 م الزقازيق 15-12-2023 5:10 ص 6:43 ص 11:49 ص 2:36 م 4:54 م 6:18 م أسيوط 15-12-2023 5:6 ص 6:36 ص 11:50 ص 2:44 م 5:3 م 6:24 م سوهاج 15-12-2023 5:3 ص 6:33 ص 11:48 ص 2:43 م 5:3 م 6:23 م بنى سويف 15-12-2023 5:9 ص 6:41 ص 11:50 ص 2:41 م 4:59 م 6:21 م المنيا 15-12-2023 5:9 ص 6:40 ص 11:52 ص 2:44 م 5:3 م 6:24 م قنا 15-12-2023 4:59 ص 6:28 ص 11:44 ص 2:40 م 4:59 م 6:19 م أسوان 15-12-2023 4:55 ص 6:23 ص 11:43 ص 2:43 م 5:3 م 6:22 م مطروح 15-12-2023 5:28 ص 7:2 ص 12:6 م 2:51 م 5:9 م 6:34 م الغردقة 15-12-2023 4:56 ص 6:26 ص 11:39 ص 2:33 م 4:53 م 6:13 م