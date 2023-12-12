غدًا.. الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخر والحسابات الفلكية تحدد الموعد

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر جمادى الآخر، غدًا الأربعاء، بينما حددت الحسابات الفلكية موعد الشهر وفقا للتقويم الهجري 1445.

وكشفت الحسابات الفلكية أن هلال شهر جمادى الآخر 1445هـ، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1 و33 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي الأربعاء 29 جمادى الأولى 1445هـ، 13 ديسمبر 2023، هو يوم الرؤية.

وأوضح معهد البحوث الفلكية، أن الهلال يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 22 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية )، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (16 – 22 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (7 – 37 دقيقة).

وأشار معهد البحوث الفلكية إلى أن يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023 هو المتمم لشهـر ربيـع الآخر 1445هـ، أما غرة جمادى الآخر 1445هـ فلكيًا فستكون الخميس 14 ديسمبر 2023.

وسيشهد ليل الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ميلاد القمر الجديد محاق جمادي الأول، حيث سيشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجهه المضيء مواجها للشمس، أما وجهه المظلم أو ظله مواجها للأرض، وأوضح معهد البحوث الفلكية أنه لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم، وتلك الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عموما ويفضلها الفلكيون كثيرا لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.