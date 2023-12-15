الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قوات الاحتلال تمنع الشباب من الصلاة فى المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

أفادت قناة "الغد"، اليوم، بأن قوات الاحتلال منعت الشباب من الصلاة في المسجد الأقصى، وسمحت فقط لعدد محدود من كبار السن.

إصابة 8 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس، قد أعلنت عن إصابة 8 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة، بينهم ضابط في الكتيبة 82، و4 جنود مهندسين، و3 مقاتلين من لواء جولاني.

وأعلن جيش الاحتلال عن العثور على جثة إسرائيلي يدعى إيليا توليدانو، 28 عاما، الذي تم احتجازه في 7 أكتوبر الماضي، خلال العملية العسكرية في غزة.

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