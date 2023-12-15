الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"أكثر عنفًا".. باحث بالمركز المصري: مرحلة جديدة من الحرب العدوانية على غزة

محمد فوزي، الباحث
محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المشهد في غزة حاليًا هو مرحلة جديدة من الحرب العدوانية على القطاع، لكن أكثر عنفًا من السابق وذلك بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي كان مفروضة في القطاع بفعل الوساطة المصرية القطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف فوزي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية عادت بشكل أكثر عنفا وكثافة على قطاع غزة بانتهاء الهدنة، وتركيزها أكثر على مناطق جنوب القطاع خاصة على خان يونس باعتبارها ساحة مواجهات مباشرة ومكثفة من الجانبين، ما زاد من أزمة النزوج والتهجير القسري للفلسطينيين قرب الحدود المصرية.

العمليات العسكرية الإسرائيلية تعرقل جهود إدخال المساعدات

ونوه الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية تعرقل جهود إدخال المساعدات ولو بشكل نسبي، وهناك ممارسة سياسة تجويع ممنهجة من الاحتلال على الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، وتحذر المنظمات الأممية من أزمة جوع كبيرة داخل القطاع في الأيام الماضية.

وتابع: "لدينا حكومة إسرائيلية متطرفة لا تكترث بأي ضغوط أو اعتبارات سواء من الداخل الإسرائيلي أو المجتمع الدولي، ومستمرة في عملياتها العسكرية رغم بعض الاعتبارات الميدانية التي ربما تدفع بانتهاء هذه العملية".

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