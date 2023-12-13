للراغبين فى زيارة بيت الله الحرام .. أسعار حج الجمعيات 2024

أسعار حج الجمعيات لهذا العام 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال مؤشر البحث “جوجل” وذلك فى الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر .

أسعار حج الجمعيات 2024

تناقلت العديد من الأخبار تفيد بأن وزارة التضامن الاجتماعي تبحث حتى اللحظة تحديد أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1445 هجريا.

وتسافر بعثة وزارة التضامن الإجتماعى لعقد الاتفاقيات الخاصة بالمشاعر المقدسة ووسائل الانتقال والإسكان للحجاج عقب غلق باب التقديم على حج الجمعيات الأهلية خلال شهر ديسمبر.

أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1444 هجريا

يذكر أن أسعار حج الجمعيات والمؤسسات الأهلية العام الماضي 1444هجريا- 2023 ميلاديا كانت كالآتي

- المستوى الأول بساحة الحرم المكي جاء بـ225 ألف جنيه

- المستوى الاقتصادي أ الذي يبعد عن الحرم نحو 800 متر جاء بـ186.5 ألف جنيه

- المستوى الاقتصادي ب الذي يبعد عن الحرم نحو 800 متر جاء بـ171 ألف جنيه

للسيدات ..

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي هذا العام عن بشرى سارة للسيدات، وهي امكانية سفرها للحج عن طريق حج الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون محرم بداية من اكتمالها سن 25 سنة وبشروط عامة، وهي أن يكون الحاج مصري الجنسية وكامل الأهلية، ويتمتع بصحة جيدة لا تعيقه عن تأدية الفريضة، وألا يكون الحاج يعاني من أي أمراض مناعية سواء التليف الرئوي أو الكبدي أو الإصابة بالأورام، بالإضافة إلى منع السيدات الحوامل من الحج سواء كانت في بداية فترة الحمل أو آخرها

تكاليف حج القرعة 2024

وأعلنت وزارة الداخلية عن تكلفة حج القرعة 2024 ف والمستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين بـ حج القرعة 1445هـ/ 2024م، لاستكمال إجراءات السفر والتعليمات التي يجب على الحجاج اتباعها أثناء أداء فريضة الحج .

وأوضحت في بيان لها، أن تكاليف حج القرعة 2024 تبلغ 149 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة تذكرة السفر بالطائرة والتى سيتم الإعلان عنها فور تحديدها.

طرق دفع تكاليف حج القرعة

قالت الداخلية إن الفائزين بـ قرعة الحج 2024 يمكنهم سداد تكلفة حج القرعة 2024 بكافة فروع البنوك الوطنية (مصر- الأهلى- القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مستوى الجمهورية (علــى حساب مدفوعات حكومية "مدفوعات حج القرعة")، اعتبارًا من 21 نوفمبر الماضى 2023 وحتى يوم الإثنين الموافق 11 ديسمبر الحالى , على أن يتم سـداد تكاليف الحج 2024 بموجب بطاقــات الرقم القومى السارية.