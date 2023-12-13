الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عصفور لـ"القاهرة الإخبارية": الحرب على غزة هدفها تدمير المشروع الوطنى الفلسطينى

غزة
غزة

علق الدكتور حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحلتة، وخاصة قطاع غزة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية،"، مساء اليوم الأربعاء، إن إسرائيل دخلت الحرب بغزة لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني.

وأضاف أن سكان قطاع غزة يواجهون كارثة إنسانية علي كافة الأصعدة، وأصبح اليوم تبث كل المشاهد المأساوية في قطاع غزة على الهواء مباشرة.

وأشار إلى أن الكارثة تتفاقم مع دخول فصل الشتاء وعدم وجود خيام لإيواء النازحين من البرد القارس، موضحًا أن هناك ما يقرب من 2 مليون فلسطينى نازح والجميع يعيش في وضع غير مسبوق إنسانيًا.

غزة القاهرة الإخبارية المشروع الوطني الفلسطيني قطاع غزة

مواد متعلقة

مصر حاضرة.. جهود حثيثة لإحباط المخطط الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين (فيديو)

انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوياته منذ 6 أشهر.. خبير يوضح الأسباب (فيديو)

باحث: تحركات مصرية حازمة لإحباط مخطط التهجير.. وإسرائيل تواصل الضغط

خبير اقتصادى: مصر تتفوق "يومًا بعد يوم" فى زيادة الصادرات الغذائية

عاجل.. ضياء رشوان: لم يذكر الإعلام الأجنبى سلبية واحدة عن الانتخابات الرئاسية 2024

"الوطنية للانتخابات": الانتخابات الرئاسية كانت بمثابة عمل جماعى يعكس انتماء ووطنية

"الوطنية للانتخابات": نهنئ مصر بهذا الظهور المشرف فى الانتخابات الرئاسية

"الوطنية للانتخابات": استمرار التصويت فى بعض اللجان الفرعية

الأكثر قراءة

المؤشرات الأولية بفوز السيسى تنعش البورصة.. والمكاسب تتجاوز 58 مليار جنيه

في عيد ميلاد الفنانة كاميليا.. القوة أبرز صفات أنثى برج القوس

لصوص الأراضى والمساعدات.. «الدستور» تكشف مواقع إسرائيلية وهمية لسرقة تبرعات ضحايا غزة

نصائح من صديق لـ انتوني روبنز

رسميًا.. موعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية 2024

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك