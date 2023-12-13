عصفور لـ"القاهرة الإخبارية": الحرب على غزة هدفها تدمير المشروع الوطنى الفلسطينى

علق الدكتور حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحلتة، وخاصة قطاع غزة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية،"، مساء اليوم الأربعاء، إن إسرائيل دخلت الحرب بغزة لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني.

وأضاف أن سكان قطاع غزة يواجهون كارثة إنسانية علي كافة الأصعدة، وأصبح اليوم تبث كل المشاهد المأساوية في قطاع غزة على الهواء مباشرة.

وأشار إلى أن الكارثة تتفاقم مع دخول فصل الشتاء وعدم وجود خيام لإيواء النازحين من البرد القارس، موضحًا أن هناك ما يقرب من 2 مليون فلسطينى نازح والجميع يعيش في وضع غير مسبوق إنسانيًا.