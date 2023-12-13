أسامة شعث: الرفض المصرى لمخطط تهجير الفلطسينيين كان صادمًا لإسرائيل وأمريكا

قال أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر منذ عام 1967 كانت ترفض تهجير الفلسطينيين وكانت جزءًا من المشروع الفلسطيني لصمود الشعب على أرضه.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه منذ 7 أكتوبر موقف مصر كان معلنًا وصريحًا وتبين لنا من خطاب الرئيس السيسي، بعد إعلان أحد زعماء الاحتلال الإسرائيلي أنه على الفلسطينيين الهجرة جنوبًا، مؤكدًا أن الرئيس السيسي، قال إنه لن يقبل بهذا التهجير وهذا التصريح تردد من أكثر من مسئول مصري.

وأوضح أن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين كان صادمًا لإسرائيل وأمريكا.

حملات لتشويه القرار المصري

وأشار إلى أنه كانت هناك حملات مغرضة لتشويه القرار المصري عندما رفضت مصر التهجير لأنه يضر بالقضية الفلسطينية فليست المسألة رفض مصر زيارة الشعب الفلطسيني لها ولكن حفاظًا على القضية الفلسطينية، كما أن الشعب الفلسطيني نفسه يرفض ترك أرضه، لأن فيها تصفية لقضيتهم.