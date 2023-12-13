خبير علاقات دولية يكشف كواليس مخطط الاحتلال لمحو الهوية الفلسطينية (فيديو)

قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن مكانًا في غزة لم يسلم من القصف الإسرائيلي، مُشيرًا إلى مخطط الاحتلال لتفريغ غزة من سكانها وتاريخها وهويتها، ومحاولة عمل صياغة عبرانية جديدة للأراضي الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: "لا يريدون أي هوية فلسطينية تدحض حججهم الواهية فيما يتعلق بملكية فلسطين، وتبرر لهم أنها أرضهم، فنجد شراسة إسرائيلية في استهداف ليس فقط البشر، وإنما كل ما يتعلق بهوية غزة التراثية من أماكن ثقافية ودينية وعلمية، وأماكن دينية إسلامية ومسيحية".

ولفت إلى أنهم استهدفوا المسجد العمري وعمره أكثر من 1400 عام، وتم قصف الكنيسة برفيريوس التابعة للروم ثالث أقدم كنيسة في العالم، وأكثر من 104 مسجد تم تدميرهم، 22 مركز ثقافي، و3 ستديوهات فنية، ومنارة المسجد العمري، وأجزاء من الكنيسة البيزنطية، ومتحف القرارة بخانيونيس.