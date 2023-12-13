الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية يكشف كواليس مخطط الاحتلال لمحو الهوية الفلسطينية (فيديو)

أحمد سيد أحمد
أحمد سيد أحمد

قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن مكانًا في غزة لم يسلم من القصف الإسرائيلي،  مُشيرًا إلى مخطط الاحتلال لتفريغ غزة من سكانها وتاريخها وهويتها، ومحاولة عمل صياغة عبرانية جديدة للأراضي الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: "لا يريدون أي هوية فلسطينية تدحض حججهم الواهية فيما يتعلق بملكية فلسطين، وتبرر لهم أنها أرضهم، فنجد شراسة إسرائيلية في استهداف ليس فقط البشر، وإنما كل ما يتعلق بهوية غزة التراثية من أماكن ثقافية ودينية وعلمية، وأماكن دينية إسلامية ومسيحية".

ولفت إلى أنهم استهدفوا المسجد العمري وعمره أكثر من 1400 عام، وتم قصف الكنيسة برفيريوس التابعة للروم ثالث أقدم كنيسة في العالم، وأكثر من 104 مسجد تم تدميرهم، 22 مركز ثقافي، و3 ستديوهات فنية، ومنارة المسجد العمري، وأجزاء من الكنيسة البيزنطية، ومتحف القرارة بخانيونيس. 

غزة القاهرة الإخبارية العدوان الإسرائيلى نتنياهو الحرب على غزة الهدنة

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": جماعة الحوثى تستهدف ناقلة نفط نرويجية بالبحر الأحمر

وزير العدل الفلسطينى: قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار فى غزة ملزم للجميع

"أرسل له سيارة".. "بندارى" يشكر رئيس لجنة المتابعة بالإسكندرية لمساعدته أحد كبار السن

رئيس اللجنة العامة أول مدينة نصر: لجنة الوافدين تجاوز عدد الناخبين بها 20 ألف صوت

مراسل القاهرة الإخبارية من أسيوط: شباب الجامعات نظموا مسيرات حاشدة إلى اللجان الانتخابية

مراسلة القاهرة الإخبارية: إقبال كثيف من كبار السن على اللجان الانتخابية بأسوان

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل استهداف ناقلة نفط متجهة لإسرائيل

"الوطنية للانتخابات": غير مسموح للأحزاب السياسية بالتواجد داخل لجان الاقتراع

الأكثر قراءة

عاجل| 37 شهيدًا.. الاحتلال الإسرائيلى يستهدف منزلًا فى دير البلح وتحليق مكثف لـ"الدرونز"

عاجل.. كولر يسعى لضم بابى بادجى فى الميركاتو الشتوى

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عاجل.. إخلاء سبيل السائق المتهم فى حادث الفنان أشرف عبدالغفور

عاجل.. كمين الشجاعية.. الجارديان تكشف كواليس مقتل 9 من جنود الاحتلال فى غزة

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

فى مواجهة فقدان المناعة الثقافية

جلال حمام

بين الخوف على مصر وحوار مستقبلها

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك