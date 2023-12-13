الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": أنباء عن استهداف الحوثيين بارجة أمريكية وناقلة نفط بالبحر الأحمر

ناقلة نفط - ارشيفية
ناقلة نفط - ارشيفية

أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، بأنباء حول استهداف الحوثيين  في اليمن بارجة أمريكية وناقلة نفط في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون في اليمن، أنهم نفذوا عملية عسكرية نوعية ضد سفينة "استريندا"، تابعة للنرويج، كانت محملة بالنفط ومتجهة إلى إسرائيل، قائلين: “لم نلجأ لاستهداف السفينة النرويجية إلا بعد رفض طاقمها كل النداءات التحذيرية”، مؤكدين استمرارهم في منع جميع السفن باختلاف جنسياتها من التوجه إلى الموانئ الإسرائيلية.

وأعلن الحوثيون عن استعدادهم الكامل لاستئناف عملياتهم العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حال قرر استئناف عدوانه على قطاع غزة، إضافة إلى أنهم لن يترددوا في توسيع عملياتهم العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي لتشمل أهدافًا قد لا يتوقعها في البر أو البحر.

الحوثيين القاهرة الإخبارية استهداف اليمن بارجة أمريكية ناقلة نفط البحر الاحمر

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