الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحوثيون: مستمرون فى منع السفن الإسرائيلية من الملاحة

الحوثيون
الحوثيون

أعلن الحوثيون في اليمن، عن أنهم مستمرون في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر؛ بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها. 

وتبنى الحوثيون في اليمن إطلاق صواريخ وطائرات مُسيرة على أهداف إسرائيلية على إيلات.

وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون عن استعدادهم الكامل لاستئناف عملياتهم العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حال قرر استئناف عدوانه على قطاع غزة، إضافة إلى أنهم لن يترددوا في توسيع عملياتهم العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي لتشمل أهدافًا قد لا يتوقعها في البر أو البحر.

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