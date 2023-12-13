الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حارس أمن إسرائيل الفاشل.. نتنياهو يستعين بالخطاب المتشدد للحفاظ على منصبه

نتنياهو
نتنياهو

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعين على الأقل مع كبار مساعدي ومستشاري حزب الليكود في الأسبوع الماضي لمناقشة المناورات السياسية، بما في ذلك وزير الوحدة الوطنية جدعون ساعر بعيدًا عن رئيس الحزب بيني جانتس، حيث يسعى حارس أمن إسرائيل الفاشل إلى الحفاظ على منصبه من خلال الاستعانة بالخطاب المتشدد.

مساع سياسية لنتنياهو للحفاظ على منصبه

وتابعت الصحيفة أن الاجتماعات عقدت على الرغم من إصرار نتنياهو على أن يظل تركيزه وحكومته منصبًا على المسائل الدفاعية، في حين انتقد أي أثر للمناورات السياسية باعتباره غير لائق نظرًا لحالة الطوارئ الوطنية.

ووفقًا للتقرير، فإن نتنياهو ورفاقه سعداء بالخطاب المتشدد الذي أطلقه ساعر، الوزير السابق في حزب الليكود، في الأسابيع الأخيرة ويريدون استيعابه مرة أخرى في معسكرهم، حيث تم طرد ساعر من حزب الليكود بعد تحدي نتنياهو على زعامة الحزب قبل عدة سنوات، كما تمت مناقشة مستقبل نتنياهو السياسي.

وتقول الصحيفة إن الرسائل الأخيرة من نتنياهو التي شبهت خسائر 7 أكتوبر بتلك التي وقعت في اتفاقيات أوسلو جاءت من أحد اجتماعات التخطيط السياسي هذه، واعتبر بعض المعلقين تصريح نتنياهو بمثابة محاولة لتقليل الانتقادات الموجهة لمسئوليته عن أحداث 7 أكتوبر. 

txt

حالة غضب من نتنياهو في أروقة الكونجرس الأمريكي

تقول تقارير أخرى إن تصريحات نتنياهو جاءت ردًا على قول ميخائيلي إن اتفاق السلام ورؤية حل الدولتين فقط هما اللذان يمكن حلهما في الوضع الحالي.

ووصفت الصحيفة، في تقرير آخر لها، أن نتنياهو حارس أمن إسرائيل الفاشل وعليه الاستقالة فورًا والتوقف عن عقد هذه الاجتماعات.

وتابعت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبدى استعداده لتشكيل لجنة تحقيق حكومية مستقبلية للتحقيق في الإخفاقات الفادحة التي أدت إلى كارثة 7 أكتوبر، لقد كان لديه الوقت لنقل المسئولية إلى رؤساء المخابرات العسكرية وجهاز الأمن العام "الشاباك"، لجمع المواد من الجلسات المغلقة، ويحاول الآن تحويل النقاش من أحداث السبت الأسود إلى خطة فك الارتباط عن غزة الموجودة منذ عام 2005 واتفاقية أوسلو للسلام.

ويسعى نتنياهو بقوة للحفاظ على مسيرته السياسية بعد أن تفاقمت حدة الغضب المحلي ضده وتعالت الأصوات المطالبة باستقالته، بعد فشله في التصدي لعملية طوفان الأقصى وفشله مرة أخرى في تحرير المحتجزين لدى حماس.

txt

بعد الضغط العالمي ومن الديموقراطيين.. بوليتيكو: بايدن كان مترددا في انتقاد نتنياهو

نتنياهو أمن حارس الفاشل المتشدد الاستعانة

مواد متعلقة

صحف العالم: السيسى مصدر الأمان والاستقرار للشعب المصرى.. وبقاؤه أمر فى غاية الأهمية

زلزال "الفيتو".. دعم الاحتلال يعزل أمريكا دوليًا ويمنح غزة تعاطف العالم

فريق نتنياهو السرى.. إسرائيل تبحث مستقبل غزة بعد الحرب للمرة الأولى

تقرير أمريكى: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين القسرى

رويترز: السيسى هو المرشح الأوفر حظًا فى الانتخابات الرئاسية المصرية

كواليس زيارة سفراء مجلس الأمن الدولى إلى معبر رفح

كارثة تفجرها "واشنطن بوست": الولايات المتحدة زودت إسرائيل بالفسفور الأبيض المحرم دوليًا

عاجل.. كواليس مكالمة ساخنة.. ماذا دار بين بوتين ونتنياهو خلال 50 دقيقة؟

الأكثر قراءة

عاجل.. كمين الشجاعية.. الجارديان تكشف كواليس مقتل 9 من جنود الاحتلال فى غزة

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

شركة سعودية تفوز بتشغيل حقول النفط المتقادمة في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك