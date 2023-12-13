حالة غضب من نتنياهو في أروقة الكونجرس الأمريكي

قال المحلل السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، في مقال له، إن هناك حالة من الغضب في أروقة الكونجرس الأمريكي تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته جراء أعمال العنف في غزة ضد المدنيين.

الحرب في غزة

وقال المحلل، نقلا عن مصادره الخاصة، إن مسؤولين كبار في إدارة بايدن تداولوا بشكل معمق، خلال نهاية الأسبوع الماضي، في ما إذا ينبغي الاستمرار في تزويد إسرائيل بالذخيرة والعتاد العسكري الذي تطلبه من أجل الحرب على غزة، وأضاف أن الآراء في هذه المداولات كانت منقسمة، لكن برز فيها «الاشمئزاز تجاه نتنياهو وحكومته».

وحول تصريحات بايدن التي انتقدت نتنياهو أمس الثلاثاءـ، قال المحلل الاسرائيلي: ان بايدن عبّر بأقواله،عن «الإحباط في البيت الأبيض»، وأنه ردد ما يقوله مستشاريه في محادثات داخلية حول فقدان إسرائيل التأييد الدولي.

واعتبر أن هذا يعني أنه «ليس مؤكدا أنه في التصويت المقبل في مجلس الأمن ستستخدم أميركا الفيتو».

شأن داخلي

وقال المحلل: إن بايدن انتقد نتنياهو علنا أمس، في ظل توتر في العلاقات بينهما، اثر رفض حكومة الاحتلال البدء بإدخال عمال فلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل، والذي يأتي منسجما مع رفض وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بتحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية.

ووفقا للمحلل، فان تغيير خطاب بايدن تأثر بعدد من الأمور منها، قرب انتخابات الرئاسة الامريكية، والمعارضة من الحزب الديموقراطي لدعم بايدن للاحتلال، فضلا عن استمرار الاعتداءات في الضفة وقال: الشؤون الإسرائيلية الداخلية باتت «شأنا داخليا أميركيا».

ورأى برنياع، أن رفض نتنياهو طلب بايدن بحث الوضع في غزة بعد الحرب، قبل يوم من بدء زيارات مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى إلى إسرائيل، هو «إعلان حرب» ضد إدارة بايدن.