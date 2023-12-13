الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس: كتائب القسام جعلت غزة مقبرة للعدو.. وليس أمام الاحتلال سوى الانسحاب

كتائب القسام
كتائب القسام

قالت حركة "حماس"، في بيان لها، الأربعاء، إن "(كتائب القسام) أوفت بوعدها وحوّلت قطاع غزة إلى مقبرة للغزاة من الاحتلال الإسرائيلي"، في إشارة إلى ارتفاع قتلى جيش الاحتلال في محاور القتال.

وأضافت حماس، في بيان لها، أن "إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 10 جنود أغلبهم من الضباط ليلة أمس في الشجاعية شرق غزة، وتزايد أعداد قتلاهم في مختلف محاور القتال، يؤكّد حجم الخسارة والفشل لقادة الكيان وجيشه في مواجهة المقاومة وكتائب القسّام الذين يوفون بوعدهم بجعل غزّة مقبرة للغزاة".

وتابعت: "نقول للصهاينة بأن قيادتكم الفاشلة لا تلقي أي اعتبار لحياة جنودكم، الذين يُقتلون ويصابون يوميًا بالعشرات، ولا خيار لكم سوى الانسحاب من غزة، فكلما زادت مدة تواجدكم فيها كلما زادت فاتورة قتلاكم وخسائركم، وستخرجون منها تجرّون ذيل الخيبة والخُسران بإذن الله".

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 10 من جنوده في معارك شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر إلى 444.

وأعلنت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أمس الثلاثاء، أن عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي بلغ 105.

الاحتلال يواصل مجازره في غزة

ويواصل جيش الاحتلال لليوم الـ68 من عدوانه على قطاع غزة مجازر الإبادة الجماعية؛ حيث واصلت آلته العسكرية في شن مئات الغارات العشوائية على مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط توغلات على الأرض تقابلها المقاومة الفلسطينية ببسالة، مع مخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وبينما تواصلت الغارات الصهيونية على مواقع مختلفة من مناطق القطاع، غرقت خيام النازحين جنوب غزة مع استمرار تساقط الأمطار؛ ما ضاعف هطول الأمطار معاناتهم.

ومع دخول فصل الشتاء تبدو حاجة النازحين للمساعدات الإنسانية أمرًا ملحًا، وسط نداءات ومطالبات دولية تحث على سرعة إدخالها وزيادة كمياتها، خاصة أن آلاف الفلسطينيين يواصلون النزوح هربًا من القصف والعمليات العسكرية البرية التي يشنها الاحتلال.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة في حصيلة غير نهائية إلى 18412 شهيدًا و50100 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق سلطات القطاع الصحية.

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