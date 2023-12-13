القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا بقذيفة محلية الصنع فى خان يونس

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء: استهدفنا دبابة صهيونية من طراز ميركافا بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها بمنطقة معن في خان يونس، وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام عالمية.

مقتل 8 ضباط وجنود إسرائيليين جدد بمعارك قطاع غزة

وأقر الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل 8 من أفراده بين ضابط وجندي، إضافة إلى إصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة شمال ووسط قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن جيش الاحتلال تأكيده ارتفاع عدد قتلاه إلى 442 منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن 113 جنديًا وضابطًا قتلوا منذ الدخول البري إلى قطاع غزة.

جنوب خان يونس

واستشهد 20 فلسطينيًا وأصيب العشرات فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية طبية بوصول 4 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء استهداف منزل لعائلة النجار في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس؛ من بينهم طفلان أحدهما رضيع، كما استشهد طفلان وأصيب 7 آخرون في قصف استهدف منزلًا لعائلة العامودي في مخيم خان يونس.

قصف الطيران الحربي

كما استشهد 9 فلسطينيين بينهم أطفال في استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة مقداد في منطقة حي الأمل غربي خان يونس، ووصل شهيدان وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء قصف الطيران الحربي منزلًا يعود لعائلة عامر مخيم خان يونس.

وتجدد القصف المدفعي لطيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شرقي ووسط خان يونس بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية.

وفي دير البلح، استشهد طفلان وعدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة فطاير بدير البلح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق في المنطقة الوسطى بقطاع عزة، وحيي التفاح والدرج.