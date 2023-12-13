الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد قرار الأمم المتحدة.. دعوة مهمة من حماس للمجتمع الدولى

حماس
حماس

رحبت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، بمطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء قال المسؤول في الحركة عزت الرشق في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن حماس تدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بهذا القرار.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وافقت الثلاثاء، على مشروع القرار العربي الإسلامي والذي ينص على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت 153 من دول الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار العربي الإسلامي بوقف إطلاق نار إنساني في غزة، مقابل اعتراض 10 دول وامتناع 23 آخرين.

ولم تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعديل الذي طلبته الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع قرار عربي وإسلامي لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.

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