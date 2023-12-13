الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. طائرات جيش الاحتلال تقصف مواقع فى لبنان وسوريا

رشقات صاروخية على
رشقات صاروخية على إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن طائرات ودبابات تابعة له نفذت سلسلة من الضربات في جنوب لبنان وسوريا ردًا على قصف صاروخي على شمال إسرائيل في وقت سابق.

وحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ففي سوريا، قال جيش الاحتلال إنه ضرب البنية التحتية للجيش السوري، بما في ذلك نقطة مراقبة.

وفي لبنان، أشار إلى أنه أصاب منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله مسؤوليته عن عدة هجمات صاروخية من لبنان اليوم على شمال إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، تم إطلاق ثلاثة صواريخ أيضًا من سوريا، على ما يبدو من قبل جماعة مدعومة من إيران.

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