20 شهيدا وعشرات الجرحى بعد قصف الاحتلال لمناطق متفرقة فى خان يونس

استشهد 20 مواطنا وأصيب العشرات فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة، بوصول 4 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء استهداف منزل لعائلة النجار في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس؛ من بينهم طفلان أحدهما رضيع، كما استشهد طفلان أحدهما رضيع وأصيب 7 في قصف استهدف منزلا لعائلة العامودي في مخيم حان يونس.بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينة

كما استشهد 9 مواطنين بينهم أطفال في استهداف الاحتلال منزل لعائلة مقداد في منطقة حي الأمل غربي خان يونس، ووصل شهيدان وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء قصف الطيران الحربي لمنزل يعود لعائلة عامر مخيم خان يونس.

القصف المدفعي لطيران الاحتلال الإسرائيلي

وتجدد القصف المدفعي لطيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شرقي ووسط خان يونس بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية.

وفي دير البلح، استشهد طفلان وعدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة فطاير بدير البلح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق في المنطقة الوسطى بقطاع عزة، وحيي التفاح والدرج.

مندوب الجامعة العربية في الأمم المتحدة

وفي وقت سابق قال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب الجامعة العربية في الأمم المتحدة، إن 97 دولة ضمن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تدعم وقف إطلاق النار في غزة، والعدد في ازدياد.

وذكر أن الدول الداعمة لوقف إطلاق النار، بينهم 12 دولة أوروبية، متابعًا: يوجد دول أوروبية أخرى لها مواقف رافضة، مثل النمسا وإنجلترا وألمانيا، وهذه الدول مقيدة بسبب الخلفية التاريخية مثل الموقف الألماني من الهولوكوست.

واستكمل: قرارات الجمعية العامة ليست إلزامية، ولكن لها قيمة أخلاقية ومعنوية، لأنها تمثل برلمان العالم، وتشكل حالة ضغط على الأطراف المعنية.

وقف إنساني فوري لإطلاق

وبدأت، مساء الثلاثاء، جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار لوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة.

وتأتي الجلسة بعد استخدام الولايات المتحدة الجمعة حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة رغم ضغوط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي يخشى انهيارا كاملا للنظام العام في قطاع غزة.