"حماس" تدعو السلطة الفلسطينية لتجاوز اتفاقيات أوسلو ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

دعت حركة حماس، الثلاثاء، السلطة الفلسطينية إلى تجاوز اتفاقيات أوسلو ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وأكدت حركة حماس في بيان اليوم، أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بمهاجمة السلطة تعبر عن نوايا استهداف الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وشددت حركة حماس على أن صريحات نتنياهو تؤكد عدم اكتراثه بالتسوية السياسية وسعيه لترسيخ الاحتلال وخاصة للقدس والمسجد الأقصى.

فلسطين: تصريحات نتنياهو حول مواجهة أجهزة السلطة "حرب شاملة"

وسبق، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، اليوم الثلاثاء، إن التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال المواجهة مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، تعبّر بشكل واضح عن نواياه المبيتة، ووجود قرار إسرائيلي لإشعال الضفة الغربية، وذلك استكمالا للحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأرضه، ومقدساته في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس.

وأضاف "أبوردينة"، في تصريحات صحفية اليوم، أن تصريحات نتنياهو التي أشار فيها إلى إنشاء سلطة مدنية تابعة للاحتلال في قطاع غزة مدانة ومرفوضة، وتشكل تحديا للمجتمع الدولي برمته، وللمواقف المعلنة للإدارة الأمريكية، التي أعلنت رفضها إعادة احتلال غزة أو اقتطاع أي جزء منه.

ولفت "أبوردينة" إلى أن هذه التصريحات تأتي في إطار ما يجري من حرب إبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، من عمليات قتل واعتقال للمواطنين الفلسطينيين، واقتحامات للمدن والقرى والمخيمات، وتهجير قسري للسكان، خاصة في الأغوار، وحجز أموال المقاصة الفلسطينية.

وشدد على موقف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي أكد فيه أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.