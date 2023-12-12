كتائب القسام: استهدفنا 7 آليات عسكرية للاحتلال.. وأجهزنا على طواقمها من المسافة صفر

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، منذ قليل، عن استهداف عناصرها ناقلة جند تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأجهزوا على 3 من طاقمها في قطاع غزة.

وأضافت القسام، في بيان لها اليوم، أن عناصرها استهدفت 7 آليات عسكرية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع في حي الشجاعية، منها دبابة "الملك- القائد" وناقلة جند يعتليها 3 جنود والإجهاز على طاقمها.

وأشارت القسام إلى أن عناصرها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الراجلة في عدة مناطق بحي الشجاعية من مسافة صفر، أكدوا خلالها مقتل 11 جنديا بشكل مباشر، والاستيلاء على عتاد بعض الجنود القتلى ومتعلقاتهم، وإيقاع غيرهم بين قتيل وجريح.

كما اشتبكت قوات القسام مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة "باز 3" وقتلت عددا منهم، إضافة إلى استهدافها قناصا صهيونيا بقذيفة "RPG".

وأمس الإثنين، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهدافها دبابتيّ "ميركافا" لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف "الياسين 105" في محور شمال مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأوضحت كتائب القسام، في بيان لها، أن مقاتليها قصفوا حشدا للعدو المتوغل في منطقة المحطة بمدينة خان يونس بقذائف الهاون.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة، عن أن الاحتلال الإسرائيلي أراد أن ينهي الوجود الصحي في قطاع غزة منذ اللحظة الأولى للعدوان.

وأضاف القدرة، في تصريحات صحفية اليوم، أن الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي مكتملة الأركان في غزة.

وأوضح أن هناك 24 شهيدا جراء استهداف الاحتلال منزلين في رفح في الساعات الأخيرة.

وسبق وأعلن مدير مستشفى النجار في رفح، الدكتور مروان الهمص، اليوم الثلاثاء، عن انتشار مرض الجدري بين الأطفال في قطاع غزة، متابعًا: "يصلنا يوميًا نحو 1500 حالة أمراض معوية بسبب نقص الغذاء".