الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يعتقل وزيرًا سابقًا فى حكومة حماس

يوسف المنسي وزير
يوسف المنسي وزير الاتصالات الفلسطيني الأسبق

بث جهاز الشاباك الإسرائيلي، أمس الأحد، مقطع فيديو يظهر جانبًا من التحقيق مع يوسف المنسي وزير الاتصالات الفلسطيني الأسبق في الحكومة التي شكلتها حركة حماس والتي كان يترأسها إسماعيل هنية، الذي يشغل منصب رئيس المكتب السياسي للحركة حاليًا.

وشغل المنسي أيضًا مناصب وزير الأشغال ووزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية الثانية عشرة التي ترأسها هنية.

وبحسب الفيديو فقد وجه المنسي، انتقادات لرئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، واتهمه بالمسؤولية عن إعادة غزة للوراء بسبب الهجوم الذي نفذته الحركة في السابع من أكتوبر الماضي.

وبحسب الفيديو الذي نشره موقع "والا" الإسرائيلي، فقد وصف الوزير الفلسطيني الأسبق في حكومة حماس، السنوار بـ"أنه زعيم مجموعة من المجانين الذين دمروا غزة، وأرجعوها 200 سنة إلى الوراء، لأن لديه أوهام العظمة، ويشعر أنه فوق الجميع".

وقال المنسي بحسب الفيديو: "الناس في قطاع غزة يقولون إن السنوار دمرنا، ويجب أن نتخلص منه، ولم أر أي شخص في قطاع غزة يدعم السنوار".

وحول الأموال التي تدفعها إيران لحركة حماس، قال المنسي إن "هناك أموال للمشاريع، وهناك تمويل يأتي من إيران إلى الذراع العسكري لحماس، هذه الأموال مخصصة للتدمير"، وفق قوله.

واعتقل الجيش الإسرائيلي، المئات من الفلسطينيين خلال العملية البرية في مدينة غزة وشمال القطاع، والمنسي هو أرفع شخصية حكومية يعلن الجيش الإسرائيلي اعتقالها.

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