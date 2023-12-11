كتائب القسام تدمر دبابتين لجيش الاحتلال

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهدافها دبابتيّ "ميركافا" لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف "الياسين 105" في محور شمال مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأوضحت كتائب القسام، في بيان لها، أن مقاتليها قصفوا حشدا للعدو المتوغل في منطقة المحطة بمدينة خان يونس بقذائف الهاون.

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 431 قتيلًا منذ 7 أكتوبر الماضي، مع ارتفاع أعداد المصابين لأكثر من 1600 جندي بعد التوغل البري في قطاع غزة، ليعزز من حصيلة خسائر جيش الاحتلال.