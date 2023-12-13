تقرير فرنسي: إسرائيل تتعرض لضغط من الحلفاء وغزة تحولت لجحيم على الأرض

قال "راديو فرنسا الدولي"، إن إسرائيل باتت تحت ضغط كبير من الحلفاء، بينما تحول قطاع غزة إلى "جحيم على الأرض"، خاصة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الداعم الأكبر لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

الضغوط تتزايد على إسرائيل

وأوضح “راديو فرنسا الدولي” في تقرير عبر موقعه الإلكتروني أن الضغوط تتزايد على إسرائيل، حيث حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنها تخاطر بفقدان الدعم لحربها في غزة بسبب القصف "العشوائي" في غزة وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار.

وأشار التقرير الفرنسي إلى أن أقوى حليف لإسرائيل حذر من أنها تخاطر بخسارة دعمها بسبب الخسائر الإنسانية الفادحة في غزة والتي شبهتها الأمم المتحدة بـ"الجحيم على الأرض".

وقال بايدن إن إسرائيل حظيت "بدعم معظم دول العالم" بعد هجوم 7 أكتوبر، والذي أسفر بحسب مسؤولين إسرائيليين عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 240 رهينة لكن في تصريحاته الأكثر صراحة منذ بدء الحرب، قال بايدن إن إسرائيل بدأت تفقد هذا الدعم "بسبب القصف العشوائي الذي يحدث".

وخلفت الحملة العسكرية الإسرائيلية الانتقامية في غزة أكثر من 18 ألف قتيل معظمهم من النساء والأطفال بحسب التقرير الفرنسي.

راديو فرنسا الدولي: غزة تحولت لجهنم على الأرض

وقال التقرير الفرنسي إن تصريحات بايدن جاءت قبل أن تؤيد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا غير ملزم يوم الثلاثاء يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وهي دعوة أصابت مجلس الأمن بالشلل حتى الآن.

وصوتت الهيئة، التي تضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، بأغلبية 153 صوتًا لصالح القرار، وهو ما يتجاوز 140 دولة أو نحو ذلك التي أيدت بشكل روتيني القرارات التي تدين روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وشبه المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني غزة بـ "الجحيم على الأرض" وقال عن لقطات فيديو لتفجير مدرسة تابعة للأونروا: "إنه أمر شائن".

وقد أدت الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية إلى تحويل جزء كبير من قطاع غزة إلى أنقاض.

وتخشى وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة أن تطغى المجاعة والمرض على المنطقة قريبا، وتناشد إسرائيل تعزيز الجهود لحماية المدنيين.