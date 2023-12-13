الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بابا الفاتيكان يطالب بإطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

طالب البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، بإطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة على الفور، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وتابع بابا الفاتيكان، أنه يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مجددًا دعوته لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

حماية المدنيين والمستشفيات

وفي وقت سابق، وجه البابا فرانسيس، نداء جديدا فى مواجهة الحرب في قطاع غزة وطلب، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التي تمت الموافقة على إعلانها قبل 75 عاما، حماية المدنيين والمستشفيات وأماكن العبادة وإطلاق سراح الرهائن، والمساعدات الإنسانية، حسبما قالت صحيفة "الديباتى" الأرجنتينية.

وصلى بابا الفاتيكان في ساحة القديس بطرس، مرة أخرى من أجل أولئك الذين يعانون من الحرب، وتذكر أوكرانيا وفلسطين، وسأل أنه مع اقتراب عيد الميلاد، "دعونا نكون قادرين، بعون الله، على اتخاذ إجراءات ملموسة وضرورية، وخطوات سلمية"

وقال البابا: "يجب بذل كل ما فى وسعنا لمعالجة أسباب الصراعات والقضاء عليها، والأمر ليس سهلًا، نحن نعلم. ولبعض الصراعات جذور تاريخية عميقة، ولكن لدينا أيضًا شهادة رجال ونساء عملوا بحكمة وصبر من أجل التعايش السلمي، دعونا نتبع مثاله.

وأضاف: "في هذه الأثناء، وبالحديث عن حقوق الإنسان، دعونا نحمي المدنيين والمستشفيات ودور العبادة ونطلق سراح الرهائن ونضمن المساعدات الإنسانية".

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