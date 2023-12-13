بعد الضغط العالمي ومن الديموقراطيين.. بوليتيكو: بايدن كان مترددا في انتقاد نتنياهو

قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، في تقرير لها، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تردد كثيرا في انتقاد العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ولكنه تحت ضغوط عالمية ورفض حزبه للقصف الانتقامي الإسرائيلي في غزة.

انتقاد نتنياهو

وقالت الصحيفة إن تصريحات بايدن أمس الثلاثاء، خلال حفل استقبال للحانوكا في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض في واشنطن، والتي انتقد فيها نتنياهو، تشير انقسام ناشئ، وربما عميق.

حيث حذر الرئيس جو بايدن إسرائيل، من أن الدعم الدولي لردها على هجوم 7 أكتوبر بدأ يتضاءل، وأصدر انتقاده العلني الأكثر صراحة حتى الآن لطريقة تعامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الصراع.

وفي حديثه خلال حفل جمع تبرعات مغلق في واشنطن، قال بايدن إن الدعم الأمريكي والأوروبي لإسرائيل يتراجع في أعقاب "القصف العشوائي". وقال أيضًا إن نتنياهو “أمامه قرار صعب اتخاذه” عندما يتعلق الأمر بحكومته، التي وصفها الرئيس بأنها “الأكثر محافظة” في تاريخ إسرائيل.

وقال بايدن: “أعتقد أن عليه أن يتغير، لكن الحكومة في إسرائيل تجعل من الصعب عليه التحرك”،

وأشار بايدن إلى أن أي حل طويل الأمد لن يكون ممكنا مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، مشيرا إلى أن فصائلها المحافظة تعارض أي شيء "يقترب ولو عن بعد من حل الدولتين".

بايدن تردد في انتقاد نتنياهو

وقالت الصحيفة، إن الرئيس كان متردد في انتقاد نتنياهو علنا وحتى مع تعبير بعض أعضاء حزب الرئيس نفسه عن غضبهم من حملة القصف الإسرائيلية في فلسطين التي أودت بحياة آلاف المدنيين، ولأسابيع، جادل البيت الأبيض بأن الرئيس لديه نفوذ أكبر في التأثير على عملية صنع القرار مع نتنياهو إذا احتضنه علنًا واحتفظ بانتقاداته خلف الأبواب المغلقة.

لكن تعليقات بايدن يوم الثلاثاء كانت أوضح علامة حتى الآن على أن علاقته مع نتنياهو تتغير مع دخول الصراع شهره الثاني.