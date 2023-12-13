الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فتح: نتنياهو يصفع الولايات المتحدة يوميًا ويشكل خطرًا على دولة الاحتلال

نتنياهو
نتنياهو

قال منير الجاغوب، قيادي في حركة فتح، إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت شريكًا رئيسيًا في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وأكد، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تقف خلف إسرائيل، خاصة بعد قول الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل وقعت على ركبتيها، ولكن لن نسمح بوقوعها على وجهها، متابعًا أن بايدن قام على أثر ذلك بمد إسرائيل بالسلاح والمال بجانب إعطاء الضوء الأخضر لجميع الأفعال الوحشية في حق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت تنتظر من الدعم المقدم إلى تل أبيب مردودًا للإدارة الأمريكية من قبل نتنياهو في السياسة الإسرائيلية والقرارات الصادرة عنها، منوهًا إلى أن ما استفز الرئيس الأمريكي هو حديث نتنياهو داخل الكنيست عندما قال: "لم نسمح بأن تكون هناك آراء تفرض علينا من قبل الإدارة الأمريكية كما حدث مع الرئيس جونسون عام 1975 وبنجريون".

وأضاف أن "بعد خطاب نتنياهو في الكنيست جاء مردود أمريكا بأنهم هم الشركاء وهم من يديرون هذه الحرب، ونحن أيضًا نريد أن نقرر بعد هذا الحرب ماذا يحدث"، لافتًا إلى أن "نتنياهو حاول استفزاز أمريكا بإنهاء اتفاق أوسلو بإعادة السيطرة على الضفة الغربية، ووضع الدبابات داخل المدن الفلسطينية كما يحدث في جنين اليوم، جميع مدن الضفة الغربية تجول قوات الاحتلال بداخلها، وتدمر بنتيها التحتية بالتزامن مع ما يحدث في قطاع غزة".

واختتم القيادي في حركة فتح أن "الخلاف القائم له علاقة بالسياسات الأمريكية الداعمة لنتنياهو، ليقوم الأخير بصفع الولايات المتحدة يوميًا ويشكل خطرًا على دولة اليهود، خاصة وأنه لا يريد حل الدولتين ولا يريد الفلسطينيين جزءًا من الحالة السياسية، هو يريد إلغاء أوسلو وجر إسرائيل إلى مريع حرب إقليمية أكثر من تهدئة الأمور بعد هذه الحرب، فهو يريد البقاء لأكبر وقت ممكن  لرئاسة الوزراء حتى يستطيع إعادة شعبيته".

الولايات المتحدة اليهود تل أبيب نتنياهو خطاب نتنياهو في الكنيست قطاع غزة السياسات الأمريكية

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