الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية تعلن نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل

مستشفى كمال عدوان
مستشفى كمال عدوان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل في قطاع غزة، وفقًا لفضائية "الغد" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية لأطفال العناية المركزة.

وأكدت وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحاصر مستشفى كمال عدوان وتطلق النار والقذائف داخله، مضيفة أن هناك إصابة 5 من الكوادر الطبية بمستشفى كمال عدوان برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت أن الاحتلال احتجز الطواقم الطبية والجرحى والنازحين بمستشفى كمال عدوان واقتادهم إلى جهة غير معلومة.

الصحة الفلسطينية تطعيمات الاطفال قطاع غزة مستشفى كمال عدوان

مواد متعلقة

الفصائل الفلسطينية: قصفنا حشودًا للاحتلال بمحيط مسجد الظلال بخان يونس

بابا الفاتيكان يطالب بإطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة

115 قتيلًا فى صفوف جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط برتبة كبيرة فى معارك غزة

حركة فتح تثمن موقف الرئيس السيسى الرافض للتهجير القسرى للفلسطينيين

هيئة التجارة البحرية البريطانية: تقارير عن وقوع حادث فى مضيق باب المندب

فتح: أمريكا تعطى إسرائيل الغطاء السياسى لمواصلة ارتكاب جرائمها فى غزة

الاحتلال : مقتل 10 من جنودنا فى غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك

عاجل.. وسط حرب غزة.. واشنطن تحذر من خطر جهة فاعلة منفردة

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 رسميًا

الجدول الزمنى لعملية الفرز حتى إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك

اليوم الـ68 من العدوان: عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل بغزة

مخاوف من حدوث فيضانات فى إسرائيل وقطاع غزة (تقرير)