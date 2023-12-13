توزيع 7 آلاف قطعة ملابس مجانًا على 700 أسرة أولى بالرعاية فى كفرالشيخ

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أن جمعية الأورمان بالمحافظة، قد قامت بتنظيم معرضين للملابس، اليوم، تم فيهم توزيع 7 آلاف قطعة ملابس على 700 أسرة أولى بالرعاية مجانًا، حيث نظمت المعرض الأول بقري "اسحاقة_ الشرقى _ الكوم _ لين _ السرو _الاخماس _ الدوار _ ناصر _العزبة البيضاء" بمركز كفر الشيخ، كما تم تنظيم المعرض الآخر بقري " قزمان _ الحجر _ الكردى _ شباس عمير _ الببكتوش _ كفر الجزائر" بمركز قلين.

تنظيم معارض ملابس لغير القادرين

قال محافظ كفرالشيخ، إن جمعية الأورمان قامت بتنظيم معرضين للملابس لدعم الأسر الأولى بالرعاية بقري مركزى كفرالشيخ وقلين مجانًا، في إطار الجهود المبذولة لدعم الفئات المستهدفة من الأسر الأكثر احتياجًا والوصول للفئات المستحقة والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه يتم دعم الأسر الأكثر احتياجًا والوصول للفئات المستحقة والتوسعة في برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة.

واستمرار لجهود جمعية الأورمان المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني، فقد قامت مؤخرا بتنظيم 14 قافلة طبية تضم جميع التخصصات بمستشفى كفرالشيخ الجامعى، لإجراء الفحوصات وصرف العلاج بالمجان لـ1524 شخصا من أبناء مراكز كفر الشيخ وقلين ودسوق والحامول، ومطوبس وهى قرى "اسحاقة- الشرقي- الأخماس – دفرية - لين - العزبة البيضاء" بمركز كفر الشيخ، وقرية نشرت بقلين، وقرى "سنهور المدينة- بندر دسوق" بمركز دسوق، وقرى "الملاحة- الزعفران " بمركز الحامول، وقرى "خان الجنى- الهردة- بندر مطوبس" بمركز مطوبس، وذلك بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ.



وقال محافظ كفرالشيخ، إن جمعية الأورمان قامت بتنظيم قافلة طبية، بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، لإجراء الكشف والتحاليل الطبية، والأشعة، وصرف العلاج بالمجان لـ1524 شخصا من مراكز كفرالشيخ، قلين، الحامول، ودسوق، مطوبس، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، مشيدًا بجهود جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، وما يقدمه من دعم في مختلف التخصصات بمستشفى كفرالشيخ الجامعى، فضلًا عن جهود جمعية الأورمان، في دعم الأسر الأولى بالرعاية، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.