كفر الشيخ تكثف جهودها لدعم غير القادرين بمشاركة مئات المتطوعين في كفرالشيخ

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ جمعية الاورمان تكثيف جهودهم لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في قرى ونجوع محافظة كفرالشيخ، وذلك بمشاركة مئات المتطوعين والمتطوعات من مختلف الاعمار بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، إن مشاركة المتطوعين يمنحهم فرصة لتأكيد روح الانتماء والحث على الشعور بالمسئولية المجتمعية ومشاركتهم في التنمية، وغرس القيم التطوعية بعقول الشباب، واستثمار طاقاتهم في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم.

مشاركة مئات المتطوعين في علاج غير القادرين بكفر الشيخ

من جانبه، فقد أكد اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، ان الجمعية بمحافظة كفرالشيخ خلال شهر ديسمبر وبمشاركة مئات المتطوعين ستنظم 4 قوافل طبية بالتعاون مع المستشفى الجامعي بكفرالشيخ، بالإضافة إلى عمل عشرات عمليات القلب والعيون، وتنظيم معارض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والملابس الجديدة بالمجان، فضلا عن تنظيم احتفالات لدعم زواج الفتيات اليتيمات وتوزيع مشاريع التمكين الاقتصادي.

جمعية الأورمان: نهتم بالعمل التطوعي وأيضا تكريم المتطوعين

وأضاف، أن الجمعية تهتم بالعمل التطوعي منذ إنشائها وذلك من خلال تكريم المتطوعين وتقدير جهودهم عن طريق منحهم شهادات تقدير أو جوائز تكريمية، بالاضافة الي اطلاق حملات توعية حول أهمية التطوع ودوره في تحسين المجتمع عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية لزيادة الوعي بقيم التطوع، بجانب زيادة وعى الجميع بمجهوداتهم الذين يقومون بها طوال العام، والعمل على حثهم بضرورة المشاركة في التطوع مثلهم، ومساعدة كل المحتاجين.



وشدد علي أهمية العمل التطوعي حيث يُعد العمل التطوعي موردًا هائلًا متجددًا لحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فالمتطوعون هم أول من يقدم المساعدة لمن يحتاجها، ويتصدرون الصفوف في أوقات الأزمات وحالات الطوارئ، وهي حالات غالبًا ما تكون شديدة الصعوبة وقاسية.

