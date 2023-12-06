الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلائع كفر الشيخ يشاركون في برنامج تأهيل النشء "درع يحمي ويصون"

تدريبات
تدريبات

شارك طلائع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، فى البرنامج التأهيلي للنشء تحت شعار" درع يحمى ويصون"  فى نسخته الأولى ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة العامة للموهوبين والمبدعين.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج يهدف إلى تدريب الطلائع على مواجهة التحديات التي تواجه تربية الأطفال في الوقت الحاضر، وتعليمهم طرق التنشئة الإيجابية والحماية من المخاطر التي تهدد سلامتهم وأمنهم، وتزويدهم بمهارات الإسعافات الأولية والتعامل مع حالات الطوارئ.

وأضاف أن الطلائع المشاركين في البرنامج تم اختيارهم من خلال المديريات، وأنهم سيكونون سفراء للمحافظة في نشر القيم والمبادئ السامية بين أفراد المجتمع.

يشارك في البرنامج التأهيلي محافظات الجمهورية، وتأتي مشاركة وفد المحافظة بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذى لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء وفريق عمل الإدارة.

مسابقة بدنية لتحسين قوام المرأة بمشاركة 50 فتاة

وفي وقت سابق، فقد نظمت إدارة شباب بيلا  بكفر الشيخ، مسابقة بدنية لتحسين قوام المرأة، بمشاركة 50 فتاة من أعضاء مراكز الشباب بهدف ممارسة النشاط الرياضي ذي الطابع الترويحي وإثراء العلاقات الاجتماعية بين المشاركات لقضاء وقت ترفيهى بمراكز الشباب.مسابقة رياضية للفتاة والمرأة لتحسين القوام بمراكز شباب بيلا برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

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بالتعاون مع يونيسيف.. "شباب كفر الشيخ" تختتم تدريبات برنامج "مشواري"

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن الرياضة تعمل على تقوية الجهاز المناعي بالجسم والوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتقليل من خطر الإصابة بأمراض السمنة، كما تساعد على فقدان الوزن والتخلص من الدهون وحرق السعرات الحرارية بالجسم.

وأضاف أن نهج الوزارة يرتكز على ثقافة الرياضة للجميع وجعلها أسلوب حياة وتهتم بصفة خاصة بالبرامج الموجهة للمرأة.

أقيمت المسابقة الرياضية بشباب بيلا، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية، ومحمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا المهرجان من إعداد وتنظيم فريق عمل بالإدارة، ومراكز الشباب.

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