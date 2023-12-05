بالتعاون مع يونيسيف.. "شباب كفر الشيخ" تختتم تدريبات برنامج "مشواري"

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) بالتعاون مع منظمة اليونيسف، فعاليات تدريب برنامج "مشواري"، والذى تم تنفيذه خلال الفترة من2 إلى 4 ديسمبر، بمشاركة 45 متدرب، بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ.

تدريب الشباب حول التفكير الايجابي

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المستفيدين تم تدريبهم على مهارات "التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي والغير لفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم، حضر ختامه الدكتور رضا إبراهيم صالح عميد المعهد، الدكتور أحمد فتوح رضوان وكيل المعهد لشئون التعليم والطلاب.

قدم الجلسات التدريبية حسن الدسوقي، مدرب برنامج مشوارى ومنسق التدريب بالمحافظة، والذي أكد أن وزارة الشباب والرياضة تعمل علي تمكين الشباب من التعرف على الهوية والأهداف وكيفية الوصول اليها وكيفية اتخاذ القرار، واكتشاف الذات في إطار إلاعداد لتغير مفاهيم ثقافه العمل الحر والدخول إلى سوق العمل.

من جهة أخري، فقد نظمت إدارة شباب قلين، التابعة لمديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، ورشة لتدريب الفتيات على صناعة المجسمات، بمركز شباب شباس عمير بمشاركة عضوات نادي الفتاة بشباس،وقزمان وذلك من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة معنية بتنمية وتعزيز قدرات المرأة، والفتاة المصرية اقتصاديًا بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية من خلال أندية الفتاة بمراكز الشباب، تؤهلهم لسوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة، كما تنظم وزارة الشباب المعارض الخاصة بمنتجات عضوات أندية الفتاة، لترويج منتجاتهن وتشجيعهم على اقتحام الأسواق الناشئة

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، أن الورشة أدارتها سمر وهدان، لإكساب الفتيات المهارات الفنية، في صناعة المجسمات بمختلف أشكالها والتعرف على أنواعها واستخداماتها ومعرفة الادوات المستخدمه لصناعة المجسمات.