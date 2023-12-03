الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

5 لجان لتصويت الوافدين في الانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، عن الانتهاء من تجهيز مقار 5 لجان انتخابية للوافدين من محافظات الجمهورية بمحافظة كفرالشيخ، تسهيلًا لتصويت الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر انطلاقها داخل الجمهورية خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

لجان الوافدين في كفر الشيخ

وجاءت أماكن لجان الوافدين بكفرالشيخ كالتالي:

مدينة كفرالشيخ: مدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية بميدان صنعاء - شارع المحافظة بمدينة كفرالشيخ.
مدينة بلطيم: مدرسة بلطيم الثانوية الصناعية بالمنطقة الصناعية خلف مركز شرطة البرلس ببلطيم.
مدينة مطوبس: مدرسة الشهيد جلال الشامى الإعدادية.
مدينة دسوق: مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية للبنين- أول طريق فوة- دسوق.
مدينة الحامول: مدرسة مصنع السكر الصناعية للبنين – أمام مصنع السكر.

يأتي ذلك تسهيلًا على المواطنين الوافدين من المحافظات المختلفة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، المُقرر انطلاقها داخل الجمهورية أيام "10 -11 -12" من ديسمبرالجاري، من الساعة 9:00 صباحًا حتى 9:00 مساءً.

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محافظ كفر الشيخ يشدد على تكثيف حملات المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين

ودعا  اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، أبناء المحافظة للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، استكمالًا لما أثبتوه من وطنية ووفاء وردًا للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن، مؤكدًا تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العُرس الوطني في أبهى صورة من أجل استقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في أرجاء الوطن.

وسمحت الهيئة الوطنية للانتخابات، للناخبين المتواجدين في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامتهم الثابت في بطاقات الرقم القومي، بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجدون فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.

وللاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www. elections. eg بالرقم القومي وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

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