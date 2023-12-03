الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

444 مركزًا انتخابيًا.. استعدادات القاهرة لانتخابات الرئاسة 2024

الدكتور حسام الدين
الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه

عقد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة اجتماعًا مع رؤساء الأحياء؛ لبحث استعدادات الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

ووجَّه الدكتور حسام الدين فوزي، رؤساء الأحياء، بتكليف اللجان المشكلة بكل حي لمتابعة ومراجعة اللجان والمقرات الانتخابية والتأكد من رفع كفاءتها من نظافة الشوارع والطرق المحيطة والمؤدية للجان ومراجعة الإنارة وأعمال الصيانة داخل وخارج الحجر الانتخابية وتوفير طفايات الحريق وتجهيز مصدر كهربائي احتياطي ورفع جميع الإشغالات في محيط اللجان.

وشدد نائب المحافظ على المرور على كل اللجان والمقرات لتلافي أي ملاحظات مع التأكيد على تفعيل دور غرف العمليات على مدار اليوم لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة لمتابعة العملية الانتخابية أولًا بأول. 

استعدادات الانتخابات الرئاسية بالقاهرة

كما كلّف فوزي، بإزالة كل المخلفات حول أسوار اللجان حتى لا تمثل عائقًا أمام المواطنين وتوفير مقاعد وإقامة مظلات بكل المقرات تيسيرًا على المواطنين، مع الالتزام بتواجد عدد من موظفي المتابعة لمعاونة ذوي الهمم وكبار السن في الوصول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وأشار نائب المحافظ إلى ضرورة الالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من تعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف.

وحث فوزي على المشاركة في العملية الانتخابية مؤكدًا أنها واجب وطني يستوجب على كل مواطن ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة انتهت من إعداد المقرات الانتخابية؛ لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 8236761 ناخبًا، موزعين على ٤٥ لجنة عامة، بها ٩٦١ لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزًا انتخابيًا.

الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه
الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه
الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه
الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه
الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه
الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه
FB_IMG_1701614287904
FB_IMG_1701614287904
الانتخابات الرئاسية الاستعدادات النهائية للإنتخابات الرئاسية الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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