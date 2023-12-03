444 مركزًا انتخابيًا.. استعدادات القاهرة لانتخابات الرئاسة 2024

عقد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة اجتماعًا مع رؤساء الأحياء؛ لبحث استعدادات الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

ووجَّه الدكتور حسام الدين فوزي، رؤساء الأحياء، بتكليف اللجان المشكلة بكل حي لمتابعة ومراجعة اللجان والمقرات الانتخابية والتأكد من رفع كفاءتها من نظافة الشوارع والطرق المحيطة والمؤدية للجان ومراجعة الإنارة وأعمال الصيانة داخل وخارج الحجر الانتخابية وتوفير طفايات الحريق وتجهيز مصدر كهربائي احتياطي ورفع جميع الإشغالات في محيط اللجان.

وشدد نائب المحافظ على المرور على كل اللجان والمقرات لتلافي أي ملاحظات مع التأكيد على تفعيل دور غرف العمليات على مدار اليوم لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة لمتابعة العملية الانتخابية أولًا بأول.

استعدادات الانتخابات الرئاسية بالقاهرة

كما كلّف فوزي، بإزالة كل المخلفات حول أسوار اللجان حتى لا تمثل عائقًا أمام المواطنين وتوفير مقاعد وإقامة مظلات بكل المقرات تيسيرًا على المواطنين، مع الالتزام بتواجد عدد من موظفي المتابعة لمعاونة ذوي الهمم وكبار السن في الوصول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وأشار نائب المحافظ إلى ضرورة الالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من تعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف.

وحث فوزي على المشاركة في العملية الانتخابية مؤكدًا أنها واجب وطني يستوجب على كل مواطن ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة انتهت من إعداد المقرات الانتخابية؛ لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 8236761 ناخبًا، موزعين على ٤٥ لجنة عامة، بها ٩٦١ لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزًا انتخابيًا.

الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه

الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه

الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه