محافظ كفر الشيخ يشدد على تكثيف حملات المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.

وأكد أيضًا على ضرورة السعي الدائم لتقديم الأفضل في خدمة المواطنين ورفع مستوى النظافة، وشهدت الوحدات القروية في مركز دسوق، محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، وكفر العرب حملات نظافة مكثفة.

كما قام المحافظ بمتابعة جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ في استعدادات الحملة الميكانيكية وتجهيزات قطاع النظافة والتجميل، وفحص المعدات الثقيلة والسيارات وسيارة المكبس والآلات والجرارات من خلال جمع القمامة.

وتم رفع 150 طنًا من القمامة من أحياء وشوارع المدينة، مما ساهم في تحسين مستوى النظافة، بالإضافة إلى ذلك، تم زيارة جميع القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف وتحسين كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة، ولا يزال العمل جاريًا على رفع مستوى الخدمات والمتابعة على مدار الساعة.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، برفع 90 طن مخلفات قمامة، من قرى ومدينة بلطيم، من خلال معدات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، والمعدات الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات، والجرارات، والحاويات من الشوارع والمناطق المختلفة بالمدينة الى المقلب الوسيط ومن ثم الى المقلب العمومى، بما يساهم، فى تحسين مستوى، النظافة وتحقيق رضا المواطنين، بالإضافة الى متابعة حركة نقل الركاب بالموقف الغربى.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، برئاسة، هيثم عطية، فى حملات النظافة بشواطئ المدينة المختلفة وشملت تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ وكذلك رفع الناتج اليومي الذى بلغ 70 طن، من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين وكذا ازالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.

وتابع محافظ كفر الشيخ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد محمد كشك، في رفع 120 طنًا من القمامة في قرى ومدينة قلين، مع استمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، حيث تم رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتواجد قسم الأشغال الدائم في الشوارع والميادين ورفع وإزالة كل ما يعوق حركة المواطنين، بالإضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

كما تابع محافظ كفر الشيخ جهود الوحدة المحلية لمدينة مسير، برئاسة علي سلامة، وقامت برفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل، خاصة في شوارع المدينة والمداخل والمخارج والشوارع الرئيسية ومنطقة موقف مسير.

كما تم رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة في مدخل المدينة، ومتابعة رفع الاشغالات وحركة نقل الركاب، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لأهالي مسير.

وتابع أيضًا أعمال النظافة ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة، حيث تم رفع 50 طنًا من القمامة من شوارع المدينة.