السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشدد على تكثيف حملات المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين

صيانة اعمدة الانارة
صيانة اعمدة الانارة

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا. 

وأكد أيضًا على ضرورة السعي الدائم لتقديم الأفضل في خدمة المواطنين ورفع مستوى النظافة، وشهدت الوحدات القروية في مركز دسوق، محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، وكفر العرب حملات نظافة مكثفة.

كما قام المحافظ بمتابعة جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ في استعدادات الحملة الميكانيكية وتجهيزات قطاع النظافة والتجميل، وفحص المعدات الثقيلة والسيارات وسيارة المكبس والآلات والجرارات من خلال جمع القمامة.

وتم رفع 150 طنًا من القمامة من أحياء وشوارع المدينة، مما ساهم في تحسين مستوى النظافة، بالإضافة إلى ذلك، تم زيارة جميع القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف وتحسين كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة، ولا يزال العمل جاريًا على رفع مستوى الخدمات والمتابعة على مدار الساعة.

txt

رصف شارع "مسجد الفتح" بمسير في كفر الشيخ بتكلفة 6.5 مليون جنيه

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، برفع 90 طن مخلفات قمامة، من قرى ومدينة بلطيم، من خلال معدات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، والمعدات الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات، والجرارات، والحاويات من الشوارع والمناطق المختلفة بالمدينة الى المقلب الوسيط ومن ثم الى المقلب العمومى، بما يساهم، فى تحسين مستوى، النظافة وتحقيق رضا المواطنين، بالإضافة الى متابعة حركة نقل الركاب بالموقف الغربى.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، برئاسة، هيثم عطية، فى حملات النظافة بشواطئ المدينة المختلفة وشملت تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ وكذلك رفع الناتج اليومي الذى بلغ 70 طن، من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين وكذا ازالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.

txt

لمدة يومين.. بدء فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق ببيلا في كفر الشيخ

وتابع محافظ كفر الشيخ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد محمد كشك، في رفع 120 طنًا من القمامة في قرى ومدينة قلين، مع استمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، حيث تم رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتواجد قسم الأشغال الدائم في الشوارع والميادين ورفع وإزالة كل ما يعوق حركة المواطنين، بالإضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

كما تابع محافظ كفر الشيخ جهود الوحدة المحلية لمدينة مسير، برئاسة علي سلامة، وقامت برفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل، خاصة في شوارع المدينة والمداخل والمخارج والشوارع الرئيسية ومنطقة موقف مسير. 

كما تم رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة في مدخل المدينة، ومتابعة رفع الاشغالات وحركة نقل الركاب، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لأهالي مسير. 

وتابع أيضًا أعمال النظافة ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة، حيث تم رفع 50 طنًا من القمامة من شوارع المدينة.

مركز بيلا مركز قلين مركز كفر الشيخ حملات نظافة مركز دسوق

الأكثر قراءة

عاجل.. سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى لمواجهة يانج أفريكانز فى دورى الأبطال

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

سلمت دماغها للشيطان.. حكاية أم نُزع من قلبها الرحمة وقتلت ابنتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصريون في الخارج سبقونا في اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس