رصف شارع "مسجد الفتح" بمسير في كفر الشيخ بتكلفة 6.5 مليون جنيه

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بدء أعمال المرحلة الأولى من رصف شارع مسجد الفتح بمدينة مسير بتكلفة 6.5 مليون جنيه ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي202‪4-2023م، والذى يعد من الشوارع الرئيسة الهامة بمدينة مسير وذلك تحت إشراف على سلامة رئيس مدينة مسير، والجهاز المعاون له.

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بالمدن والمراكز

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددا بالانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف فى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة، مشيرًا إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانيًا على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها الى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

رصف شارع سعد بمدينة دسوق بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه

وفي وقت سابق، فقد أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رصف شارع سعد بمدينة دسوق والذي يُعد أحد أشهر شوارع المدينة بتكلفة 4 ملايين جنيه ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 202‪4-2023، والذي يُعد من الشوارع الحيوية والتجارية المهمة بمدينة دسوق.

وأكد محافظ كفرالشيخ حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للأهالي في كفرالشيخ.

