الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لمدة يومين.. بدء فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق ببيلا في كفر الشيخ

كهرباء
كهرباء

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمركز ومدينة بيلا، 4 ساعات، لمدة يومين، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية لشبكات الجهد المنخفض لهندسة كهرباء بيلا، للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

وذكر قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، في بيان له، الأماكن التي تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي لمدة يومين، نظرًا لإجراء أعمال الصيانة شبكات الجهد المنخفض، وفقا لبرنامج الصيانة  للحفاظ علي جودة التغذية الكهربائية للمشتركين هي كالتالي: اليوم الأربعاء المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي «المجاري - الفالوجا» بمدينة بيلا، والمناطق التابعة للمحول التالي: «الفالوجا» بمدينة بيلا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي مغذي حي المجاري «خروج لوحة بيلا القديمة».

قطع الكهرباء غدا الخميس

وأما غدا الخميس فالمناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي توابع بيلا وقرية إبشان وتوابعها، والمناطق التابعة للمحولات الآتية: «الديبة - المشتل» بمدينة بيلا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي مغذي قرية إبشان «لوحة توزيع بيلا الجديدة».

وناشد قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، المواطنين والمؤسسات والمستشفيات بالمناطق التي تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي بالعمل على توفير مصادر تغذية بديلة خلال فترة الانقطاع.

وفي سياق منفصل، فقد نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا، حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة عدد من الشوارع والميادين، وصيانة وإصلاح أعمدة الإنارة، بجانب تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير المرصوفة.

وقد تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، خروج معدات النظافة والعمال وتوزيعهم بكل شوارع وأحياء المدينة، وتم متابعة رفع كفاءة النظافة والتجميل بنطاق المدينة، وكذا تمهيد ورفع تراكمات القمامة والأتربة أمام مداخل المدينة، ومسح للطرق الرئيسية وتمهيد والمداخل والمخارج بنطاق المدينة.

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رفع 350 طن "قمامة ومخلفات" من شوارع مدن كفر الشيخ

كما تابع رئيس مدينة بيلا، حملات رفع كافة الإشغالات لجميع شوارع المدينة، وإزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين، بجانب مراجعة الإنارة العامة بشوارع وأحياء والمدينة وعدد من القرى بنطاق مركز بيلا، بالإضافة إلي رفع كفاءة المنتزهات المنتشرة بالمدينة من خلال تهذيب وقص الأشجار ورفع المخلفات الناتجة أولًا بأول.

وفي قري مركز بيلا، قام رئيس المدينة، بمتابعة أعمال تحسين النظافة والإنارة وتمهيد وتسوية الطرق الدورية، بإشراف رؤساء القري، حيث يتم تجميع القمامة والمخلفات الصلبة من نقاط التجميع بنطاق كل وحدة وتوابعها وإعادة تحميلها في معدات الوحدات المحلية ونقلها إلى المقلب الوسيطة، وإرسالها إلى مقلب القمامة العمومي بالمدينة، بالإضافة إلي القيام بأعمال صيانة وتدعيم كشافات الإنارة بعدد من القري، فضلًا عن مسح وتمهيد بعض الطرق العامة بنطاق قري المركز، والمرور علي المنشآت الحكومية لمتابعة سير العمل ومستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

يوم الخميس يوم الاربعاء مدينة بيلا محافظة كفر الشيخ حملات نظافة

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