الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم فعاليات "دكان الفرحة" بجامعة كفر الشيخ

مبادرة دكان الفرحة
مبادرة دكان الفرحة

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، معرض مبادرة «دكان الفرحة» والذي ينظمه صندوق تحيا مصر لرعاية طلاب الجامعات، لتوفير الملابس الجديدة والأحذية والإكسسوارات لطلاب الجامعة المستحقين للدعم والرعاية بعد دراسة حالتهم من خلال صندوق التكافل الطلابي بالجامعة.

يفتح المعرض أبوابه على مدار أربعة أيام للطالبات والطلاب بجامعة كفر الشيخ.


جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، ولفيف من اعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلبة الجامعة.

 

رئيس الجامعة يشيد بمبادرة دكان الفرحة 


أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بمبادرة " دكان الفرحة "، كإحدي المبادرات العملاقة، التى يتبناها صندوق تحيا مصر، والخاصة بتنظيم معرض للملابس الجديدة، داخل الجامعة، ضمن مشروعات الدعم الاجتماعى، كما توجه بالتحية والشكر والتقدير، لكل من يعمل مجتهدا مخلصا، من خلال صندوق تحيا مصر، لرفعة شأن وطننا الغالى مصر، وذلك من خلال تفعيل، عدد من المبادرات الخاصة بالصندوق.


وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ، على الجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في توفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها للارتقاء بجودة ومستوي حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، مقدمًا شكره لصندوق تحيا مصر على مبادراته التي تخدم قطاعًا عريضًا من طلاب الجامعات المصرية، وتسهم في تخفيف العبء عليهم وعلى أسرهم، والتي ينفذها الصندوق لرعاية طلاب الجامعات الذين أعدت لهم دراسات حالة اجتماعية وإسعاد 20 عروسا، وتجهيزهن للزواج بعدد من الأجهزة الكهربائية والمفروشات، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.


وشدد على أن الدولة بقيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بالأسر الأولى بالرعاية وتوفير الاحتياجات الأساسية وتقديم خدمات أفضل لهم ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة داعيًا مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة والتكاتف بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتقديم الدعم وتفعيل المشاركة المجتمعية ووصول المساعدات لمستحقيها وتقديم يد العون للفئات الاجتماعية المختلفة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، موجهًا الشكر لصندوق تحيا مصرعلى ما يبذلونه من جهود في هذا الشأن.

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  • وأشار إلى حرص الجامعة على القيام بدورها المجتمعي وتسخير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب والاتصال المباشر مع كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع لتحقيق أقصي استفادة ممكنة لهم.
    والجدير بالذكر، إن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر أبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 5 قطع تناسبه بحرية تامة دون مقابل.
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