وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ يشيد بدور الأقلام الصحفية الرياضية

وجه الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الشكر إلى كتاب الصحافة الرياضية على التغطية الإخبارية للملتقيات الحوارية للشباب الداعمة للمشاركة السياسية " الكلمة.. كلمتك" وحضور 1000 شاب حتى الآن بخمسة مراكز شباب ولقاء أساتذة الجامعة والمعاهد العلمية العليا وكذلك إعداد وتحضير باقى اللقاءات بقرى ومدن المحافظة مستهدفة 1600 شاب على مستوى المحافظة لتعزيز ودعم مشاركة الشباب الفعالة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وكيل وزارة الشباب يشيد بدور الأقلام الصحفية الرياضية

كما أشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بدور الأقلام الصحفية الرياضية فى توصيل رسالة المديرية نحو بناء جيل من الرياضيين وفق الإرادة السياسية التي تدعم اكتشاف الموهوبين رياضيًا، على أيدي مدربين لهم من الخبرات فى صناعة الأبطال، فى إشارة منه للتغطية التى صاحبت إختبارات إنتقاء ناشئين جدد للعبات التايكوندو والمصارعة وكرة اليد، تقدم لها 372 ناشىء وأسفرت عن إنضمام 41 ناشىء للعبة المصارعة و16 ناشىء للتايكوندو، إلى جانب المشروعات القومية الرياضية ودورى الأندية والاحياء الصغيرة ومهرجان الكرة الطائرة إحتفالا باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر وتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية، بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة واعداد ومتابعة تنفيذ فرق عمل إدارة الرياضة وفرق العمل بالإدارات الفرعية.

فى إطار متصل، واصلت وحدة المنسقين الإعلاميين بكفر الشيخ، التغطية الإعلامية المستمرة لمبادرات وزارة الشباب على أرض المحافظة ابتداء من «مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب» فى عيدى الفطر والأضحى المباركين ومبادرة «صيف شبابنا» أطلقها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، من العاصمة الإدارية بساحة الشعب فى احتفالية شباب مصر، وبكفر الشيخ حققت مشاركة 20513 شاب وفتاة فى البرامج "الفنية، التثقيفية، الترفيهية، الدينية، التدريبية للنشء والشباب" وغيرها من برامج الفتاة والمرأة وبرامج ذوى القدرات الخاصة بمراكز الشباب.

واستحوذ دورى مراكز الشباب فى نسخته العاشرة، على الإهتمام الكبير من المتابعة الخبرية مع تطور نتائج المباريات التى شارك بها 24 فريق بواقع 128 مباراة على 12 ملعب قانونى منجل شارك بها 780 لاعب كرة قدم وينتظر جمهوره الاعلان عن اللقاء الختامي له وإعلان بطل الموسم لمحافظة كفر الشيخ، ومؤتمر النشء الذى شارك به أكثر من 200 طليع من كافة قرى ومدن المحافظة، إلى جانب العديد من البرامج والفعاليات المقدمة وفق خطة النشاط على مدار العام.