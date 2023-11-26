رصف طريق "دسوق- فوه - مطوبس" في كفر الشيخ بتكلفة 256 مليون جنيه

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رصف طريق (دسوق - فوة - مطوبس) القطاع الثالث بطول 7.5 كم من إجمالي 25 كم وبتكلفة 71 مليون جنيه من التكلفة الإجمالية للطريق التي تبلغ 256 مليون جنيه، ضمن أعمال خطة الرصف بالهيئة العامة للطرق للعام المالي 2023/2024، والذي يُعد من الطرق الحيوية المهمة التي تربط مراكز غرب المحافظة (دسوق - فوة - مطوبس) بالمحاور الرئيسية والطريق الدولي الساحلي شمالًا ورافد الطريق الدولي الساحلي (الروس - أبودنيا) شرقًا.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن أعمال رصف القطاع الثالث من طريق (دسوق - فوة - مطوبس) بداية من قرية سنديون وحتى مدينة مطوبس مرورًا بمدينة فوه بتكلفة 71 مليون جنيه من التكلفة الإجمالية للطريق اعتماد 256‪ مليون جنيه، وذلك بعد تم الانتهاء من أعمال الكشط ورفع المخلفات وفتح الفرمة وتشغيل طبقة الأساس وتنفيذ الأعمال حسب الخرائط التصميمية للطريق، لافتًا إلى أنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددًا على الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف طبقًا للجدول الزمني المحدد لأعمال الرصف في مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة. مشيرًا إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانيًا على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها الى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة

وأكد محافظ كفرالشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والإنتهاء من تنفيذ مشروعات الرصف في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.