الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رصف طريق "دسوق- فوه - مطوبس" في كفر الشيخ بتكلفة 256 مليون جنيه

رصف الطريق
رصف الطريق

أكد  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رصف طريق (دسوق - فوة - مطوبس) القطاع الثالث بطول 7.5 كم من إجمالي 25 كم وبتكلفة 71 مليون جنيه من التكلفة الإجمالية للطريق التي تبلغ 256 مليون جنيه، ضمن أعمال خطة الرصف بالهيئة العامة للطرق للعام المالي 2023/2024، والذي يُعد من الطرق الحيوية المهمة التي تربط مراكز غرب المحافظة (دسوق - فوة - مطوبس) بالمحاور الرئيسية والطريق الدولي الساحلي شمالًا ورافد الطريق الدولي الساحلي (الروس - أبودنيا) شرقًا.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن أعمال رصف القطاع الثالث من طريق (دسوق - فوة - مطوبس) بداية من قرية سنديون وحتى مدينة مطوبس مرورًا بمدينة فوه بتكلفة 71 مليون جنيه من التكلفة الإجمالية للطريق اعتماد 256‪ مليون جنيه، وذلك بعد تم الانتهاء من أعمال الكشط ورفع المخلفات وفتح الفرمة وتشغيل طبقة الأساس وتنفيذ الأعمال حسب الخرائط التصميمية للطريق، لافتًا إلى أنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددًا على الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف طبقًا للجدول الزمني المحدد لأعمال الرصف في مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة. مشيرًا إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانيًا على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها الى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة

txt

كفر الشيخ تكرم الفائزين بمسابقتي "الأزهري الصغير" و"المعلمة القدوة"

وأكد محافظ كفرالشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والإنتهاء من تنفيذ مشروعات الرصف في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

دسوق فوه مطوبس كفر الشيخ رصف الطرق

مواد متعلقة

رئيس "أزهرية كفر الشيخ" يوجه بالاهتمام بالمعاهد المرشحة للجودة

كفر الشيخ تكرم الفائزين بمسابقتي "الأزهري الصغير" و"المعلمة القدوة"

كفر الشيخ تنصح المواطنين بتجنب الأنشطة البحرية والطرق السريعة بسبب الطقس

بلطيم بكفر الشيخ تدفع بـ100 سيارة لمواجهة تكدس الركاب في المواقف

به مادة مضادة للسرطان.. كفر الشيخ تتصدر زراعة محصول الكتان وأهميته الاقتصادية كبيرة

تدريب خاص لأطفال التوحد في تنس الطاولة ضمن مبادرة "نتوحد من أجلهم" بكفر الشيخ

لرسم البسمة على وجوههم.. مراكز شباب كفر الشيخ تحتفل بأعياد الطفولة

"قومى المرأة" بكفرالشيخ يحث السيدات على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

فضيحة نتنياهو.. مفاجأة كبرى وراء موافقة إسرائيل على صفقة الهدنة وتبادل المحتجزين

بدء محاكمة المتهم بسرقة المواطنين بتغيير العملات الأجنبية بعابدين

50 مليون جنيه.. إحالة مالك صيدليات شهير في كسب غير مشروع للجنايات

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-11-2023 فى مصر

الأرصاد تحذر: اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط

بداية التعاملات الأسبوعية| استقرار أسعار الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محافظة جنين: الاحتلال يكبد اقتصادنا خسائر بملايين الشوكل

استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

شهيد خامس و5 إصابات فى قصف طائرة مُسيرة للاحتلال منزلًا فى مخيم جنين