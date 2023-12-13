الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد مصرع لاعب برازيلي.. كيف يمكن للصواعق الرعدية أن تسبب الوفاة؟

الصواعق الرعدية
الصواعق الرعدية

تعد الصواعق الرعدية حدث متكرر في جميع أنحاء العالم، حيث يقدر حدوثها بـ50 حدثًا في الثانية و20% منها تؤدي إلى ضربات أرضية، ومن المستحيل أن نعرف بالضبط موعده، لكن تشير التقديرات إلى أن هناك قرابة 24000 حالة وفاة بجميع أنحاء العالم مع 10 أضعاف عدد الإصابات سنويًا بسبب الإضاءة القوية.

كيف تحدث ظاهرة البرق أو الصواعق الرعدية؟

والبرق أو الصواعق الرعدية هو تفريغ للكهرباء يمكن لضربة واحدة من البرق أن تسخن الهواء المحيط به إلى 30000 درجة مئوية (54000 درجة فهرنهايت) التي تؤدي إلى التسخين الشديد إلى تمدد الهواء بسرعة كبيرة، ويؤدي التوسع إلى إنشاء موجة صدمية تتحول إلى موجة صوتية مزدهرة تُعرف باسم الرعد.

كيف يمكن للصواعق الرعدية أن تسبب الوفاة؟

تحمل الصواعق الرعدية كمية هائلة من الطاقة ويمكن لصاعقة البرق أن تحمل جهدًا يتجاوز 10 ملايين فولت مع تيار هائل يتراوح ما بين 30 ألفًا إلى 110 آلاف أمبير، كما أن درجة حرارة صاعقة البرق شديدة الحرارة.

بعد وفاة لاعب برازيلي بها.. كيف يمكن للصواعق الرعدية أن تسبب الوفاة؟

وفقًا لموقع National library of medicine، ينتج عن الصواعق الرعدية الموت المفاجئ بعد ضربة البرق التي تتسبب في توقف القلب والجهاز التنفسي في وقت واحد وهو أكثر شيوعًا مع الضربات المباشرة ويعاني المرضى من توقف انقباضي بسبب إزالة الاستقطاب الفوري والمتزامن لجميع خلايا عضلة القلب.

وتتسبب لصواعق الرعدية أيضًا في ضرر للجهاز العصبي المركزي، مما ينتج عنه نزيف داخل الجمجمة لدى بعض الأفراد، ويحدث أيضًا شلل القرنية حيث يحدث شلل مؤقت بسبب تشنج الأوعية الدموية وعدم استقرار الجهاز العصبي الودي.

وفاة لاعب كرة القدم البرازيلي  كايو هنريكي

في السياق،  تصدرت أنباء وفاة لاعب كرة القدم البرازيلي  كايو هنريكي، 21 عامًا، متأثرًا بجروح وحروق بعدما ضُرب بصاعقة رعدية على أرض الملعب أثناء مباراة لكرة القدم للهواة في كأس البرازيل.

أشارت التقارير إلى أن لاعب كرة القدم البرازيلي  كايو هنريكي، تلقى الإسعافات الأولية، لكنه توفى متأثرا بإصابته بعد نحو ساعتين من تعرضه للصاعقة.

لصواعق الرعدية الرعدي الصواعق الرعدية الصواعق وفاة كايو هنريكي

الأكثر قراءة

عاجل| 37 شهيدًا.. الاحتلال الإسرائيلى يستهدف منزلًا فى دير البلح وتحليق مكثف لـ"الدرونز"

عاجل.. كولر يسعى لضم بابى بادجى فى الميركاتو الشتوى

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عاجل.. إخلاء سبيل السائق المتهم فى حادث الفنان أشرف عبدالغفور

عاجل.. كمين الشجاعية.. الجارديان تكشف كواليس مقتل 9 من جنود الاحتلال فى غزة

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

فى مواجهة فقدان المناعة الثقافية

جلال حمام

بين الخوف على مصر وحوار مستقبلها

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك