بعد مصرع لاعب برازيلي.. كيف يمكن للصواعق الرعدية أن تسبب الوفاة؟

تعد الصواعق الرعدية حدث متكرر في جميع أنحاء العالم، حيث يقدر حدوثها بـ50 حدثًا في الثانية و20% منها تؤدي إلى ضربات أرضية، ومن المستحيل أن نعرف بالضبط موعده، لكن تشير التقديرات إلى أن هناك قرابة 24000 حالة وفاة بجميع أنحاء العالم مع 10 أضعاف عدد الإصابات سنويًا بسبب الإضاءة القوية.

كيف تحدث ظاهرة البرق أو الصواعق الرعدية؟

والبرق أو الصواعق الرعدية هو تفريغ للكهرباء يمكن لضربة واحدة من البرق أن تسخن الهواء المحيط به إلى 30000 درجة مئوية (54000 درجة فهرنهايت) التي تؤدي إلى التسخين الشديد إلى تمدد الهواء بسرعة كبيرة، ويؤدي التوسع إلى إنشاء موجة صدمية تتحول إلى موجة صوتية مزدهرة تُعرف باسم الرعد.

كيف يمكن للصواعق الرعدية أن تسبب الوفاة؟

تحمل الصواعق الرعدية كمية هائلة من الطاقة ويمكن لصاعقة البرق أن تحمل جهدًا يتجاوز 10 ملايين فولت مع تيار هائل يتراوح ما بين 30 ألفًا إلى 110 آلاف أمبير، كما أن درجة حرارة صاعقة البرق شديدة الحرارة.

بعد وفاة لاعب برازيلي بها.. كيف يمكن للصواعق الرعدية أن تسبب الوفاة؟

وفقًا لموقع National library of medicine، ينتج عن الصواعق الرعدية الموت المفاجئ بعد ضربة البرق التي تتسبب في توقف القلب والجهاز التنفسي في وقت واحد وهو أكثر شيوعًا مع الضربات المباشرة ويعاني المرضى من توقف انقباضي بسبب إزالة الاستقطاب الفوري والمتزامن لجميع خلايا عضلة القلب.

وتتسبب لصواعق الرعدية أيضًا في ضرر للجهاز العصبي المركزي، مما ينتج عنه نزيف داخل الجمجمة لدى بعض الأفراد، ويحدث أيضًا شلل القرنية حيث يحدث شلل مؤقت بسبب تشنج الأوعية الدموية وعدم استقرار الجهاز العصبي الودي.

وفاة لاعب كرة القدم البرازيلي كايو هنريكي

في السياق، تصدرت أنباء وفاة لاعب كرة القدم البرازيلي كايو هنريكي، 21 عامًا، متأثرًا بجروح وحروق بعدما ضُرب بصاعقة رعدية على أرض الملعب أثناء مباراة لكرة القدم للهواة في كأس البرازيل.

أشارت التقارير إلى أن لاعب كرة القدم البرازيلي كايو هنريكي، تلقى الإسعافات الأولية، لكنه توفى متأثرا بإصابته بعد نحو ساعتين من تعرضه للصاعقة.