"أقيم لها سرادق عزاء في حياتها".. حكاية بهيجة حافظ أول مؤلفة موسيقى في مصر

تعد بهيجة حافظ التي تحل ذكرى وفاتها اليوم من أوائل الرائدات في صناعة السينما المصرية وأكثرهن تثقيفًا، فهى ممثلة ومؤلفة موسيقى ومخرجة وكاتبة مصرية، فهي أول امرأة قامت بتأليف الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية.

رحلت بهيجة حافظ عن عالمنا يوم 13 ديسمبر عام 1983، فهى من مواليد حي محرم بك بالإسكندرية عام 1908، ودرست في مدرسة الفرنسيسكان ومدرسة الميردي ديو، ثم سافرت إلى فرنسا عندما كان عمرها 15 عامًا، وحصلت على شهادة جامعية من الكونسرفتوار في الموسيقى عام 1930.

وما يؤكد هذا قالت في تصريحات صحفية لها: "كنت أعيش فى منزل أشبه بمعهد الموسيقى لأن أبى وأمى واخوتى كانوا يجيدون العزف على الألات الموسيقية المختلفة، والحقنى والدى بمدارس الفرنسيسكان ثم الميردى ديو".

صالون أدبي

وابتعدت بهيجة حافظ عن السينما منذ الأربعينيات، وتفرغت لصالونها الموسيقى والأدبى بعد أن تعرضت للعديد من الهزائم بسبب القضاء على فيلمها الشهير" ليلى بنت الصحراء" خلال عام 1937علامة فارقة في مشوارها.

فقد قامت بانتاجه وبطولته إلى جانب تأليف موسيقاه التصويرية وتصميم أزيائه، وقد كلفها آنذاك حوالي 18 ألف جنيها مصريَا، وقد لاقى الفيلم نجاحًا كبيرًا وكان أول فيلم عربي ناطق يُعرض في مهرجان برلين الدولي وحصل خلاله على جائزة ذهبي، ثم تم مصادرة الفيلم من جانب الحكومة الإيرانية، وظلت بهيجة بسبب هذا الفيلم لسنوات طويلة في المحاكم.

أول نقابة للمهن الموسيقية

وبعد أن ابتعدت عن الأضواء فترة من الزمن، قامت بإنشاء أول مصرية تنضم لجمعية المؤلفين في باريس، وظهرت أول أسطوانة لها في الأسواق عام 1926، وفي عام 1937 كان لها السبق في إنشاء أول نقابة للمهن الموسيقية.

أول تجربة سينمائية

ويعتبر أول عمل فني شاركت فيه بهيجة حافظ، بعد ظهورها على غلاف مجلة المستقبل عام 1930 مما لفتت انتباه المخرج "محمد كريم" فعرض عليها بطولة فيلم "زينب"، وقوبل عرضه بالقبول من جانب بهيجة حافظ بالعمل في السينما، على الرغم من معارضة أسرتها الشديدة، لدرجة أن شقيقتها وقفت في السرادق حينها تتلقى العزاء فيها.

أول تجربة إنتاج سينمائي للفنانة بهيجة حافظ

وبعد تجربة أول عمل فني لها في السينما في فيلم "زينب" قصة الدكتور محمد حسين هيكل، ويعتبر أول فيلم مصري صامت حتى أنها وضعت الموسيقى التصويرية للفيلم، قامت بهيجة حافظ عام 1932 بتأسيس شركة إنتاج سينمائى تحمل اسم "الفنار"، وكان أول فيلم تنتجه الشركة هو فيلم "الضحايا" ثم "الاتهام"، في عام 1947 قامت بإنتاج فيلم زهرة السوق، من تأليفها وهى التي قامت بوضع الموسيقى التصويرية.

وخلال مشوارها قامت بوضع الموسيقى والتصوير والتمثيل في عدد من الأفلام منها: الضحايا، زهرة السوق، زينب، الاتهام، سلوى، ليلى البدوية، وغيرها من الأعمال الفنية التي خلدت وحفرت اسم بهيجة حافظ على مر التاريخ.

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